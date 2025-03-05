快訊

中職／陷桃色風波 黃忠義之子黃紹熙發聲：將依法訴追相關責任

王大陸黑幕連環爆 傳與黑幫交好還放高利貸？警強調逐一清查

錢來了！台南火車站站前廣場大改造 啟動都市計畫變更

聽新聞
0:00 / 0:00

林岱樺案關鍵人「住持」釋煌智出招 被收押提抗告爭自由

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

民進黨立委林岱樺涉入詐領助理費、公益侵占等案，被視為林岱樺案要角的通法寺住持釋煌智（本名洪正威），上月27日被法院裁定羈押，釋煌智不服裁定，於抗告日期截止前由律師遞狀，能否重獲自由，正待高雄高分院裁定。

檢調查出，林岱樺與通法寺往來密切，俗名洪正威的釋煌智，在林競選立委時提供精神支持及選舉建議，涉入林的政治獻金金流運作，懷疑他將原應依法申報的政治獻金，透過以林已故父親林三郎名義成立的林三郎覺教基金會，隱匿廠商捐贈獻金金流，規避監管。

檢調首波搜索時，釋煌智、林岱華均以100萬元交保候傳，後來檢方聲押林岱樺胞弟林岱融、黃姓會計、王姓弟媳獲准後，上月27日再發動第二波搜索，隔天清晨聲押釋煌智。

高雄地院審理後，法官認為釋煌智被搜索前多次與相關共犯見面，第一次被搜索移送獲交保後，透過手機與同案被告聯繫，前天第二次被搜索時，又將手機交給弟子藏在洗衣籃；檢方認為有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，裁定羈押禁見。

釋煌智與林岱樺關係密切，堪稱是林岱樺的智囊團，他被收押後，被解讀是林岱樺一大挫敗，釋煌智不服裁定，於抗告日期截止前由律師遞狀提起抗告，卷宗已送往高雄高分院，能否重獲自由，正待高雄高分院裁定。

通法寺住持釋煌智（右）被收押後，趕在截止日前提起抗告。記者劉學聖／攝影
通法寺住持釋煌智（右）被收押後，趕在截止日前提起抗告。記者劉學聖／攝影

政治獻金 林岱樺

延伸閱讀

林岱樺涉貪風暴後首份民調出爐 地方人士說「不意外」

涉詐助理費案…林岱樺同場邱議瑩 強調不退黨不退選

開庭前突喊不舒服！林岱樺涉貪要角 通法寺住持釋煌智羈押禁見

林岱樺涉貪案法院突現救護車！通法寺住持稱不適 醫療人員一到又好了

相關新聞

民眾黨前影音專員涉3度偷25萬相機與鏡頭 北檢依竊盜罪起訴

民眾黨位於台北市松山區台玻大樓的辦公室去年發生切到案，前民眾黨影音專員王姓男子，涉三度在黨部辦公室偷走價值25萬元的攝影...

台北已婚美魔女闆娘外遇5男？ 人夫索償150萬敗訴理由曝光

台北市一名美魔女與丈夫在台北經營美甲美睫沙龍，有知名藝人是其客戶，但人夫指控，妻子涉在2017年至2021年間，與多名男...

林岱樺案關鍵人「住持」釋煌智出招 被收押提抗告爭自由

民進黨立委林岱樺涉入詐領助理費、公益侵占等案，被視為林岱樺案要角的通法寺住持釋煌智（本名洪正威），上月27日被法院裁定羈...

寫功課不專心父毆傷5歲兒 母提告父二審認罪和解獲緩刑

台南曾姓男子前年9月間因5歲次子學習狀況不佳竟徒手毆打，致右肩瘀傷、右上臂瘀傷，已離異妻子發現後不捨，帶兒子驗傷報警，一...

今年首波全國打詐鎖定虛擬貨幣商 去年共凍結102億元泰達幣

警政署今年首波全國同步打擊詐欺，主要鎖定非法虛擬貨幣商，查獲虛幣洗錢案125件。行政院打擊詐欺指揮中心指揮官、內政部次長...

行政執行署拍賣「紅富海」吸金集團商辦 8間賣了4間

法務部行政執行署所屬各分署持續與檢察機關合作辦理「偵查中及判決確定後查扣財產之變價」，昨盛大舉辦「123全國聯合拍賣會」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。