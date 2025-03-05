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林岱樺案關鍵人「住持」釋煌智出招 被收押提抗告爭自由
民進黨立委林岱樺涉入詐領助理費、公益侵占等案，被視為林岱樺案要角的通法寺住持釋煌智（本名洪正威），上月27日被法院裁定羈押，釋煌智不服裁定，於抗告日期截止前由律師遞狀，能否重獲自由，正待高雄高分院裁定。
檢調查出，林岱樺與通法寺往來密切，俗名洪正威的釋煌智，在林競選立委時提供精神支持及選舉建議，涉入林的政治獻金金流運作，懷疑他將原應依法申報的政治獻金，透過以林已故父親林三郎名義成立的林三郎覺教基金會，隱匿廠商捐贈獻金金流，規避監管。
檢調首波搜索時，釋煌智、林岱華均以100萬元交保候傳，後來檢方聲押林岱樺胞弟林岱融、黃姓會計、王姓弟媳獲准後，上月27日再發動第二波搜索，隔天清晨聲押釋煌智。
高雄地院審理後，法官認為釋煌智被搜索前多次與相關共犯見面，第一次被搜索移送獲交保後，透過手機與同案被告聯繫，前天第二次被搜索時，又將手機交給弟子藏在洗衣籃；檢方認為有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，裁定羈押禁見。
釋煌智與林岱樺關係密切，堪稱是林岱樺的智囊團，他被收押後，被解讀是林岱樺一大挫敗，釋煌智不服裁定，於抗告日期截止前由律師遞狀提起抗告，卷宗已送往高雄高分院，能否重獲自由，正待高雄高分院裁定。
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