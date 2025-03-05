聽新聞
0:00 / 0:00
寫功課不專心父毆傷5歲兒 母提告父二審認罪和解獲緩刑
台南曾姓男子前年9月間因5歲次子學習狀況不佳竟徒手毆打，致右肩瘀傷、右上臂瘀傷，已離異妻子發現後不捨，帶兒子驗傷報警，一審認已逾越保護、教養未成年人目的，認他成年人故意對兒童犯傷害罪處3月，不服上訴後，他坦承犯行，表示悔意，雙方和解，二審同意給予緩刑2年。
台南高分院合議庭指出，曾男與男童為父子關係、男童年齡幼小，因此，曾男於行使父母懲戒權時尤應有其範圍及界線而不可逾越，而曾男所為顯已逾越父母懲戒權必要性；原審所量定刑度也未逾越法定刑範圍或有何違反比例原則、公平原則及罪刑相當原則情形。
同時，原審量刑部分既已綜合全案證據資料並已充分審酌曾男犯罪情狀、造成危害程度及男童傷勢等量刑事由，而量處3月妥適刑度，且未逾越法律所規定範圍，或濫用其權限，自不能遽指為違法或不當，因而駁回上訴。
合議庭考量，曾男終能坦承犯行，表示悔意，並與前妻就2名未成年子女親權行使及會面交往方式改定達成和解；前妻表示願意原諒曾男，就刑事及民事請求均不予追究，同時懇請法院給予其緩刑機會等情。法官同意緩刑2年，緩刑期間付保護管束，且於付緩刑保護管束期間內禁止實施家庭暴力。
曾男說，是因次子學習時不專心而行使懲戒權，並無傷害的犯意，且未逾越必要範圍。他表示，僅用手拍打而已，因小孩皮膚較細緻，稍拍打即容易產生紅腫瘀傷。
一審認為，男童案發時年僅5歲，年幼不懂事，身心均尚未完整發育，也難期其可於學習時保持專心，實需照顧著細心、耐心以待，然而，曾父竟僅因男童於學習時分心，即徒手毆打男童，難認適合於教育子女目的。
同時，佐以男童傷勢照片，其傷勢分布甚廣且多日未能消退，可見曾父當時出手之重。且認他所為所為已逾越保護、教養未成年人目的，認他成年人故意對兒童犯傷害罪處3月。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言