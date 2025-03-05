台中警用PDCA架構管交通 車禍死亡數降幅六都居首

台中市警局針對交通數據，以PDCA管理循環架構，整合交通3E政策，搭配強化高肇事路口路段事故防制作為、提升學校路口通行安全、強化重點路口交通指揮與疏導勤務等三大防制項目，去年全年車禍死亡人數，比前年少33人，降幅是六都第一。

台中市警局針對去年防制交通事故計畫，採取PDCA（計畫、執行、查核、行動）管理循環架構管理，在執法面以取締重大違規、重大違停、動態肇因違規，規畫路口大執法，針對路口車不讓人、行人及公車違規等強化執法。

警政署統計，去年1月至12月，台中市交通事故發生數與前年同期比較，其中24小時內死亡人數大幅減少33人，為六都減少人數最多，降幅19.3%在六都居冠。

台中市交大統計，去年台中市交通事故受傷人數，比前年少2660人、酒駕死亡人數減少17人、酒駕受傷人數減少205人、行人死亡人數減少10人、行人受傷人數減少136人，各項交通事故死傷統計數據均有明顯下降情形，顯見相關防制作為有所成效。

另外，去年1至12月，台中市警局取締酒駕交通違規6905件，取締成效也在六都居首，為加強宣導，針對高肇事族群辦理主題性宣導活動，也在工程面，分析台中市百大肇事路口，也主動辦理會勘全面檢視，在道安會報提出整體性工程改善建議。

台中市交大指出，今年的交通安全策進作為，在執法面，將以「行人」、「大型車」、「機車」、「高齡者」、及「酒駕」等為重點防制對象；在宣導面，以結合路老師針對高齡者實施宣導；在工程面，針對24小時內死亡交通事故辦理會勘，研議工程改善，強化提報不合理道路工程。

另外評估調整三色號誌夜間運作時段，提升夜間行車安全，適時參考他縣市交通安全改善作法，優化台中市用路環境。