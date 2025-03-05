快訊

母職懲罰／光擴大托育沒效 育3歲以下孩月薪少1.2萬

王世堅爆氣中常會告御狀 酸柯建銘該做精神鑑定

王大陸涉教唆毆人 搭Uber下車比中指凶狠畫面曝光

台中警用PDCA架構管交通 車禍死亡數降幅六都居首

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警局針對交通數據，以PDCA管理循環架構，整合交通3E政策，搭配強化高肇事路口路段事故防制作為、提升學校路口通行安全、強化重點路口交通指揮與疏導勤務等三大防制項目，去年全年車禍死亡人數，比前年少33人，降幅是六都第一。

台中市警局針對去年防制交通事故計畫，採取PDCA（計畫、執行、查核、行動）管理循環架構管理，在執法面以取締重大違規、重大違停、動態肇因違規，規畫路口大執法，針對路口車不讓人、行人及公車違規等強化執法。

警政署統計，去年1月至12月，台中市交通事故發生數與前年同期比較，其中24小時內死亡人數大幅減少33人，為六都減少人數最多，降幅19.3%在六都居冠。

台中市交大統計，去年台中市交通事故受傷人數，比前年少2660人、酒駕死亡人數減少17人、酒駕受傷人數減少205人、行人死亡人數減少10人、行人受傷人數減少136人，各項交通事故死傷統計數據均有明顯下降情形，顯見相關防制作為有所成效。

另外，去年1至12月，台中市警局取締酒駕交通違規6905件，取締成效也在六都居首，為加強宣導，針對高肇事族群辦理主題性宣導活動，也在工程面，分析台中市百大肇事路口，也主動辦理會勘全面檢視，在道安會報提出整體性工程改善建議。

台中市交大指出，今年的交通安全策進作為，在執法面，將以「行人」、「大型車」、「機車」、「高齡者」、及「酒駕」等為重點防制對象；在宣導面，以結合路老師針對高齡者實施宣導；在工程面，針對24小時內死亡交通事故辦理會勘，研議工程改善，強化提報不合理道路工程。

另外評估調整三色號誌夜間運作時段，提升夜間行車安全，適時參考他縣市交通安全改善作法，優化台中市用路環境。

台中市交大隊長鄭鴻文說，持續參考其他縣市改善交通安全作法，汲取各縣市事故防制作為經驗，持續強化相關執法、宣導及工程等作為，確實還路於民，給予市民安全的用路環境。

台中市警局利用PDCA架構執行交通防制作為，交通事故、傷亡人數都有顯著降低。圖／台中市警局提供
台中市警局利用PDCA架構執行交通防制作為，交通事故、傷亡人數都有顯著降低。圖／台中市警局提供
台中市警局利用PDCA架構執行交通防制作為，交通事故、傷亡人數都有顯著降低。圖／台中市警局提供
台中市警局利用PDCA架構執行交通防制作為，交通事故、傷亡人數都有顯著降低。圖／台中市警局提供

交通事故 台中市 死亡

延伸閱讀

一個都不能死：瑞典的交通「零死亡願景」

新竹棒球場市府將究責統包商與前朝疏失 啟用時間曝光

中鼎揪日商 拿下 LNG 儲槽工程

聚賢研發13日以70元創新板掛牌上市

相關新聞

民眾黨前影音專員涉3度偷25萬相機與鏡頭 北檢依竊盜罪起訴

民眾黨位於台北市松山區台玻大樓的辦公室去年發生切到案，前民眾黨影音專員王姓男子，涉三度在黨部辦公室偷走價值25萬元的攝影...

寫功課不專心父毆傷5歲兒 母提告父二審認罪和解獲緩刑

台南曾姓男子前年9月間因5歲次子學習狀況不佳竟徒手毆打，致右肩瘀傷、右上臂瘀傷，已離異妻子發現後不捨，帶兒子驗傷報警，一...

今年首波全國打詐鎖定虛擬貨幣商 去年共凍結102億元泰達幣

警政署今年首波全國同步打擊詐欺，主要鎖定非法虛擬貨幣商，查獲虛幣洗錢案125件。行政院打擊詐欺指揮中心指揮官、內政部次長...

行政執行署拍賣「紅富海」吸金集團商辦 8間賣了4間

法務部行政執行署所屬各分署持續與檢察機關合作辦理「偵查中及判決確定後查扣財產之變價」，昨盛大舉辦「123全國聯合拍賣會」...

精品代購平台替詐團洗錢4.5億 騙大陸人頭戶買泰達幣

林姓男子涉嫌謊稱經營精品代購網路平台，以投資平台誘使大陸人提供人頭帳戶、匯款購買泰達幣，替詐騙集團洗錢，半年經手4.5億...

鄭文燦不滿遭控涉imB吸金案、幫詐團首腦喬警官人事 撤告7人不起訴

行政院前副院長鄭文燦不滿桃園、新北市議員林國春等7人，在台北地檢署門口開記者會等方式，指控他涉入imB集團吸金案，甚至窩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。