今年首波全國打詐鎖定虛擬貨幣商 去年共凍結102億元泰達幣

警政署今年首波全國同步打擊詐欺，主要鎖定非法虛擬貨幣商，查獲虛幣洗錢案125件。行政院打擊詐欺指揮中心指揮官、內政部次長馬士元今赴刑事局公布成果表示，打詐要讓民眾有感，讓詐團在台灣生存不下去。

馬士元說，國人對反詐要求很高，政府會跨單位、跨專業合作精進，公私協力讓民眾有感，希望民眾看得到數據下降；今年1、2月詐騙件數及財損下降，政府還是不滿意，希望保持趨勢往下走，民眾要有非常高的警覺心，終極目標希望詐團在台生存不下去，詐騙到的金額用不到、拿不到，讓詐騙不肖產業自然萎縮。

警政署今年1月8日至17日執行「全國同步打擊詐欺、掃蕩地下錢莊及查緝虛擬資產洗錢行動專案」，查獲詐團633團、犯嫌3992人，其中481人羈押，查扣不法利得9億7143萬元，含現金3億8383萬元及凍結虛幣1億5650萬元；另外，查獲地下錢莊案217件、犯嫌340人及虛擬資產洗錢案125件、犯嫌149人。

刑事局與泰達幣公司合作，去年凍結102億元泰達幣，另與境內虛幣交易所合作，今年1、2月返還50名被害人2481萬元。