今年首波全國打詐鎖定虛擬貨幣商 去年共凍結102億元泰達幣
警政署今年首波全國同步打擊詐欺，主要鎖定非法虛擬貨幣商，查獲虛幣洗錢案125件。行政院打擊詐欺指揮中心指揮官、內政部次長馬士元今赴刑事局公布成果表示，打詐要讓民眾有感，讓詐團在台灣生存不下去。
馬士元說，國人對反詐要求很高，政府會跨單位、跨專業合作精進，公私協力讓民眾有感，希望民眾看得到數據下降；今年1、2月詐騙件數及財損下降，政府還是不滿意，希望保持趨勢往下走，民眾要有非常高的警覺心，終極目標希望詐團在台生存不下去，詐騙到的金額用不到、拿不到，讓詐騙不肖產業自然萎縮。
警政署今年1月8日至17日執行「全國同步打擊詐欺、掃蕩地下錢莊及查緝虛擬資產洗錢行動專案」，查獲詐團633團、犯嫌3992人，其中481人羈押，查扣不法利得9億7143萬元，含現金3億8383萬元及凍結虛幣1億5650萬元；另外，查獲地下錢莊案217件、犯嫌340人及虛擬資產洗錢案125件、犯嫌149人。
刑事局與泰達幣公司合作，去年凍結102億元泰達幣，另與境內虛幣交易所合作，今年1、2月返還50名被害人2481萬元。
馬士元今與警政署長張榮興、刑事局長周幼偉、證期局長張振山、中華民國虛擬通貨商業同業公會常務監事彭云嫻、理事長鄭光泰等人，在刑事局參加啟動虛幣聯防機制儀式。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言