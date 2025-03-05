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今年首波全國打詐鎖定虛擬貨幣商 去年共凍結102億元泰達幣

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

警政署今年首波全國同步打擊詐欺，主要鎖定非法虛擬貨幣商，查獲虛幣洗錢案125件。行政院打擊詐欺指揮中心指揮官、內政部次長馬士元今赴刑事局公布成果表示，打詐要讓民眾有感，讓詐團在台灣生存不下去。

馬士元說，國人對反詐要求很高，政府會跨單位、跨專業合作精進，公私協力讓民眾有感，希望民眾看得到數據下降；今年1、2月詐騙件數及財損下降，政府還是不滿意，希望保持趨勢往下走，民眾要有非常高的警覺心，終極目標希望詐團在台生存不下去，詐騙到的金額用不到、拿不到，讓詐騙不肖產業自然萎縮。

警政署今年1月8日至17日執行「全國同步打擊詐欺、掃蕩地下錢莊及查緝虛擬資產洗錢行動專案」，查獲詐團633團、犯嫌3992人，其中481人羈押，查扣不法利得9億7143萬元，含現金3億8383萬元及凍結虛幣1億5650萬元；另外，查獲地下錢莊案217件、犯嫌340人及虛擬資產洗錢案125件、犯嫌149人。

刑事局與泰達幣公司合作，去年凍結102億元泰達幣，另與境內虛幣交易所合作，今年1、2月返還50名被害人2481萬元。

馬士元今與警政署長張榮興、刑事局長周幼偉、證期局長張振山、中華民國虛擬通貨商業同業公會常務監事彭云嫻、理事長鄭光泰等人，在刑事局參加啟動虛幣聯防機制儀式。

警政署今年首波全國同步打擊詐欺，行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元（左四）今赴刑事局公布成果，參加啟動虛擬貨幣聯防機制儀式。記者李奕昕／攝影
警政署今年首波全國同步打擊詐欺，行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元（左四）今赴刑事局公布成果，參加啟動虛擬貨幣聯防機制儀式。記者李奕昕／攝影
警政署今年首波全國同步打擊詐欺，主要鎖定非法虛擬貨幣商，行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元（左二）今赴刑事局公布成果。記者李奕昕／攝影
警政署今年首波全國同步打擊詐欺，主要鎖定非法虛擬貨幣商，行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元（左二）今赴刑事局公布成果。記者李奕昕／攝影

詐欺 詐騙

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