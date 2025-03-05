行政執行署拍賣「紅富海」吸金集團商辦 8間賣了4間

法務部行政執行署士林分署受苗栗地檢署囑託變價的「紅富海」集團負責人的紅樹林捷運站商辦連通樓房。圖／行政執行署提供

法務部行政執行署所屬各分署持續與檢察機關合作辦理「偵查中及判決確定後查扣財產之變價」，昨盛大舉辦「123全國聯合拍賣會」，成功拍賣金額1億6208萬8487元，不動產拍定金額總計1億6088萬8542元。

拍賣金額最高、最受矚目的不動產標的，是士林分署受苗栗地檢署囑託變價的「紅富海」集團負責人的新北市紅樹林捷運站商辦連通樓房8間，該房屋位於「安泰登峰社區」，為紅樹林捷運站對面的商辦大樓，地理位置近淡水河出海口，每間房屋均配置1至2個不等的平面停車位，本次為第二次拍賣，分8標拍賣。

其中，4間分別以1671萬元、1853萬元、1709萬元、1501萬餘元拍定，合計拍定6736萬餘元，其餘4間士林分署預計將於4月1日進行第三次拍賣。

不動產拍賣金額次之者，是士林分署拍賣新北市汐止區新台五路的大坪數19層樓住宅，住宅坪數約107.3坪，本次是第2次拍賣，後以3588萬元順利拍定。

此外，屏東分署也拍賣位於屏東縣枋山鄉莿桐段的魚塭，本次是第4次拍賣，最終以2778萬8000元順利溢價拍定，其他分署也拍定多筆優質不動產。

行政執行署還說，此次動產拍定金額總計119萬9945元，拍定金額最高的是高雄分署以32萬拍定車齡逾30年的「抓斗車」，各分署也拍定重型機車、汽車、戒子、服飾、白米、投資及陽信、華泰銀行股票。