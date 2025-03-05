精品代購平台替詐團洗錢4.5億 騙大陸人頭戶買泰達幣

林姓男子涉嫌謊稱經營精品代購網路平台，以投資平台誘使大陸人提供人頭帳戶、匯款購買泰達幣，替詐騙集團洗錢，半年經手4.5億元。刑事局拘提林等6人依詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例移送，檢方命林20萬元交保，其他人10萬元交保或限制住居。

警方調查，38歲林姓男子透過網路論壇、微信貼文，宣稱經營名牌手提包、手表、飾品等代購平台，以投資平台訂單，誘使大陸人提供支付寶或大陸銀行帳號，並匯款至指定的大陸銀行帳號購買泰達幣。

林等人未代購精品，將大陸人被詐騙贓款存進投資者帳號，將投資者匯款購買泰達幣轉給詐團，完成洗錢，去年下半年經手人民幣1億元（約台幣4.5億元）。

刑事局國際科偵二隊接獲線報，追查林在桃園市某住宅大樓租屋設水房，今年1月16日搜索水房拘提5人，並搜索林新北市住處拘提他。林自稱曾從事汽車美容，與同夥均否認替詐團洗錢，稱協助網路博弈業者代收代付款，每筆抽取百分之3費用。