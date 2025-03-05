鄭文燦不滿遭控涉imB吸金案、幫詐團首腦喬警官人事 撤告7人不起訴

鄭文燦被日前被控涉入imB集團吸金案，提告新北、桃園議員等7人加重誹謗罪，因具狀撤告，北檢不起訴林國春等7人。圖／聯合報資料照

行政院前副院長鄭文燦不滿桃園、新北市議員林國春等7人，在台北地檢署門口開記者會等方式，指控他涉入imB集團吸金案，甚至窩藏槍砲彈藥通緝犯主嫌曾耀鋒，提告加重誹謗罪嫌，鄭文燦另在桃園市長任內涉貪汙收賄5百萬遭起訴後撤告，北檢今偵結，林等7人不起訴。

2023年5月間媒體報導鄭文燦與imB集團吸金案主嫌曾耀鋒餐敘，新北市議員林國春、林金結、洪佳君與廖先翔4人同年月29日在北檢門口開記者會指出，「鄭文燦跟通緝犯、詐騙集團主嫌在一起，這不是變相的窩藏人犯嗎？」「靠詐騙集團的首腦，靠槍砲彈藥刀械管制條例的主嫌去跟行政院副院長關說人事…」。

桃園市議員舒翠玲去年5月在臉書發文，「鄭文燦就是這樣在經營人脈…幫詐騙集團首腦喬高階警界人事就是把人民放在砧板上任詐騙集團宰割嗎？」「他一直以來都是這樣在教朋友喬工程搞人事的，不是嗎！？」。

桃園市議員凌濤與國民黨中央委員會副主任委員林家興，當日開記者會，並將內容上傳youtube，涉指控鄭文燦與詐團首腦熟識有聯繫方式，兩人間對話甚至疑似有提拔警界自己人、照顧好兄弟，這樣子的共生關係、政治利益輸送的關係，跟詐騙集團有千絲萬縷的關係，「是不是我們的行政院打詐中心裡有詐團的好朋友，詐團的金牌臥底在裡面」。

全案因鄭文燦涉在桃園市長任內貪汙收賄5百萬元，去年8月間遭起訴後，已於去年9月30日具狀撤告。北檢今偵結，全案被告林國春等7人不起訴處分。