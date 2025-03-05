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「酒駕剋星」女警侵占香奈兒皮夾遭送辦…卯起來開罰單認有悔意 判記過2次

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

有「酒駕剋星」稱號的台北市警南港分局警備隊小隊長徐源鳳，因侵占香奈兒皮夾、現金656元等遺失物，士林地院簡易庭依公務員登載不實罪判刑1年、侵占遺失物罪處罰金5千元，緩刑2年。台北市政府將徐女移送懲戒，懲戒法院判記過2次。

徐源鳳（55歲）於2023年11月4日晚上6點拾獲吳姓女子遺失的香奈兒皮包，裡頭有656元和2張金融卡，她卻直接「A」下來，隔天早上10點在南港分局警備隊辦公室透過「拾得物系統」，登載「不具名民眾於2023年11月5日6時在南港區南港路、研究院路口，拾獲金融卡2張」等不實資訊。

吳姓女失主事後向南港分局報案，士林地檢署偵查期間徐女自白，加上證人證述與監視器畫面佐證，檢方認定她犯刑法侵占遺失物、公務員登載不實罪，並聲請簡易判決處刑。

士林簡易庭認為徐源鳳身為警員，比起一般民眾更應遵守法律規定，卻假借職務登載不實內容，考量她認罪且與被害人和解，依法判刑，但宣告緩刑2年。

台北市政府認為徐源鳳違反公務員懲戒法第2條第1款違法執行職務規定，將她移送懲戒法院。

徐源鳳表示，她不否認犯罪，也獲得被害人原諒，市警局去年1月將她改派巡佐，取消主管加給並列入教育輔導對象，她已深切懺悔反省。她並說自己熱愛警職，從2023年11月案發後，共查獲12件公共危險、15件酒駕、850件交通違規，懇請法院給她彌補、反省的機會。

懲戒法院認為徐源鳳的行為導致公眾喪失對警察職務的尊重與信賴，為維持公務紀律，有懲戒必要，審酌她還有悔意，工作表現正常、執勤認真，判記過2次。

台北市警南港分局警備隊小隊長徐源鳳，因侵占香奈兒皮夾、現金656元等遺失物，士林地院簡易庭依公務員登載不實罪判刑1年、侵占遺失物罪處罰金5千元，緩刑2年。台北市政府將徐女移送懲戒，懲戒法院判記過2次。圖／聯合報系資料照
台北市警南港分局警備隊小隊長徐源鳳，因侵占香奈兒皮夾、現金656元等遺失物，士林地院簡易庭依公務員登載不實罪判刑1年、侵占遺失物罪處罰金5千元，緩刑2年。台北市政府將徐女移送懲戒，懲戒法院判記過2次。圖／聯合報系資料照

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