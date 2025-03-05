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女兒參加美術比賽「請幫忙投一下票」 台南市刑大：小心是詐騙！

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

民眾常常在親友、家長或同學群組收到請託投票的連結，但目前出現該親友帳號可能已經被盜走，連結是詐團設置。示意圖／記者袁志豪翻攝
民眾常常在親友、家長或同學群組收到請託投票的連結，但目前出現該親友帳號可能已經被盜走，連結是詐團設置。示意圖／記者袁志豪翻攝

律師林智群昨天在臉書粉絲專頁分享最近出現的LINE詐騙新招，就是「親友」帳號以小孩參加比賽為名義，給連結要求按讚支持，結果點選LINE帳號就被偷走；台南市刑事警察大隊科技犯罪偵查隊蘇毓翔證實，這種手法確實開始蔓延，呼籲民眾務必小心！

林智群昨天在臉書指出，如果有朋友要求幫忙，說小孩參加比賽，需要支持，麻煩拒絕他！已經有好幾個朋友跟客戶碰到一樣的事情，點進去後，line帳號就被偷走了。

林智群表示，有客戶說很恐怖，因為那個朋友前面還跟她聊了一下，看起來非常正常，後面提出要求，她也不覺得奇怪，就中了；而且帳號不會馬上被登出，是過幾個小時後才會被拿走。結論：就是有人放連結，要求點進去，不要理他，就對了。

科偵隊隊長蘇毓翔說明，這種手法確實開始出現，譬如好友帳號傳訊，女兒參加美術比賽，幫忙投一下票，並提供連結，實際上那個連結網站根本是詐騙集團所架設；該好友帳號已經被詐團盜走，再來騙親友帳號。

另外，民眾多半有組成親友、家長或同學群組，也可能在群組提出請託投票的要求；如果民眾誤信確實是同學好友帳號傳來的連結，一點進去，就進入詐團設置好的網頁，裡面都是小孩子的畫畫照片，做的幾可亂真，會讓人以為真的是孩子畫作的投票網。

蘇毓翔指出，此時網頁會導引要再輸入Line帳號的「帳號、密碼」，更重要的，是手機收到的「驗證碼」；因為Line的設定，在手機以外的網頁登入要輸入驗證碼，詐團的設計會讓民眾覺得合理。但只要把帳號、密碼、驗證碼都輸入，就等於將帳號送給詐團，對方即可在網頁版登入。

之後，詐騙集團就會尋找該帳號的親友，除了提供假投票、假問卷等連結騙帳號外，也會要求親友幫忙周轉救急一下，理由不外乎孩子出事、家裡出狀況、目前手邊沒有現金，要求匯款數萬、數十萬元不等。

若民眾誤信該親友帳號真的是本人，一匯款就再也拿不回來，目前這種手法正開始在蔓延；蘇毓翔呼籲，要預防被詐騙，就是千萬不要交付帳號、密碼、驗證碼，要多方查證，可以拿起手機打給親友，看是否本人接聽。

此外，Line的設定中，可關閉「允許自其他裝置登入」，即使確認親友帳號是本人，投票或問卷網站為真，也可以先關閉其他裝置登入，只允許手機使用Line帳號，再點入帳號投票，同時千萬不可提供帳號、密碼、驗證碼。

蘇毓翔提醒，除了關閉「允許自其他裝置登入」，也可以開啟「網頁登入雙重驗證」，提高Line帳號的安全設定，同時不要輕易相信陌生連結網站，就能減少被騙的風險。

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