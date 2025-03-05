獨／南投信義公所弊案連環爆 鄉長涉貪遭當庭逮捕聲押

台中地檢署偵辦南投信義鄉公所連環弊案，暨去年公所秘書胡錦龍涉嫌貪汙圖利，還有1名廖姓技士也收賄前後遭起訴，接連換信義鄉民代表會主席李國源也捲入收回扣案；檢方再向上突破，追查到現任鄉長全志堅也涉貪汙，訊後當庭逮捕向法院聲押。

台中地檢署檢察官黃鈺雯去年起偵辦信義鄉公所弊案，先是查出公所秘書胡錦龍與其胞弟經營土木公司，胡明知自己有公所採購案決行職權，卻不知迴避將道路、清淤等278件工程發包給自己的公司，標案金額共3170萬元，胡獲利285萬元。

中檢去年6月發動搜索，將胡錦龍向法院聲押獲准，10月偵結依共同涉犯貪汙治罪條例第6條第1項第4款之對主管業務圖利罪嫌，起訴胡及其弟弟；此外，公所1名廖姓技士也利用採購標案，向廠商收賄20萬多元同樣涉貪。

另外，信義鄉民代表會主席李國源涉嫌利用公所辦採購工程追加預算期間，向黃姓、鄧姓廠商收回扣，容任投標廠商回標。

中檢去年11月27日搜索義鄉代會等地，初步認李等人涉案，依貪汙不違背職務收賄、行賄罪，將李及2名廠商向法院聲押獲准。

據了解，檢方偵辦鄉民代表會主席李國源涉貪期間有重大突破，根據掌握證據認定現任鄉長全志堅同樣涉有重嫌。