非法魚翅進口來台「洗產地」7嫌出口大陸30公噸被起訴

簡姓業者協助非法捕撈的魚翅「洗產地」，雄檢今起訴７人。示意圖。本報資料照片

高雄地檢署偵辦非法魚翅走私，掌握簡姓報關業者以「借牌」、偽造捕撈證明等方式，掩護非法捕撈魚翅進口，在台灣加工後再出口至中國大陸，2年成功轉手近30公噸，另有10公噸因轉口失敗，轉內銷至台灣，雄檢今天偵結，依商業會計法、使業務登載不實等罪起訴簡女等7人。

檢方調查，身分不詳的蒙姓香港商人透過管道取得大量非法捕撈魚翅，想藉台灣加工後轉口至中國大陸，因台灣漁業署對於魚翅進口有嚴格規範，蒙男便委託台灣侑昇物流有限公司協助辦理進出口。

該物流公司接受蒙男委託後，簡姓負責人為配合報關，借用成鴻商行、豐彰國際貿易等名義進口，為通過漁業署審查，蒙男另偽造西班牙漁業公司的捕撈證明、商業發票等證件，將該批非法捕撈的魚翅佯裝成合法捕撈，由簡女送件申請進口。

從2019年8月起，簡女、蒙男透過上述方式，成功掩護近30公噸非法魚翅進口至台灣，加工後出口至中國大陸。

檢調查出，簡女除掩護非法魚翅轉口外，2021年1月間，有一批魚翅因未通過檢疫不能出口，蒙男等人為減少損失，便將這批約10公噸非法魚翅從「出口轉內銷」，交由國內業者販售，再由簡女公司開立假發票作帳。

事後因漁業署人員求證西班牙公司，才發現該批魚翅捕撈證明偽造，因西班牙屬歐盟國家，對於魚翅捕撈規範嚴格，隨即行文我國協助調查，調查局航業處航高站獲報，報請雄檢檢察官呂尚恩指揮偵辦，並與西班牙展開跨國合作。

雄檢偵辦時，簡女等人否認犯行，把罪責都推給蒙姓男子，辯稱文件都是蒙男所提供，但檢方根據查扣到的相關事證，不採信他們說詞，偵結後依偽造文書和商業會計法等罪將他們起訴。