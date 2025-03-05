嘉縣水上鄉鴿寮殺人案 前男友被依殺人罪嫌起訴

嘉義縣王男與前女友黃女有感情糾紛，陳男等人為黃女出氣在網路和王男互嗆，雙方相約於水上鄉一處鴿寮談判，王男涉嫌以主廚刀刺向陳男，陳男送醫不治；嘉檢今依殺人罪嫌將王男提起公訴。

檢警調查，去年11月11日晚上9點多，27歲黃女向友人33歲陳男、李男陳述與王男34歲交往問題，陳、李2人在網路上替黃女出氣，隔天凌晨2點多雙方相約於鴿寮談判，王男帶著2車共7人到場，黃女在黃父陪同及陳男等5人在場，王男與陳男發生口角，在雙方勸阻下原以為糾紛已結束，不料王男突然涉嫌拿出主廚刀連續2次刺向陳男後與友人駕車離去，陳男送醫後因刺穿心臟大量出血及左側氣血胸不治。