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融資公司勾結詐團抵押房產借貸 20人投資虛幣被騙上億

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

王姓、施姓、陳姓男子經營融資公司涉勾結詐騙集團，替被害人辦理抵押房產借貸，向20人騙走1億元。刑事局拘提17人依詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例移送，檢方聲押施，命其他人5至10萬元交保，法院裁定施30萬元交保並限制住居。

警方調查，31歲王姓男子夥同30歲施姓、30歲陳姓男子各在高雄市成立融資公司，設LINE群組互相聯繫，配合虛擬貨幣假投資詐團機房，待被害人面交現金遭騙光存款，由施以代書助理名義出面，赴各地政事務所與被害人簽立借款契約書、房屋委託契約書等，設定抵押房產，再由蔡姓男子等金主借貸，被害人取得貸款又被騙面交。

王、施、陳2022年起成立公司，去年20人被騙面交5千萬元後，透過王等3人抵押房產借貸5千萬元面交，遍及各縣市，其中新竹一名中年婦人面交9百萬、抵押借貸面交3百萬元，財損最高。

刑事局偵四大隊第三隊去年11、12月搜索公司，拘提王、施、陳及金主、車手、員工，加上先前落網車手共查獲17人。王等3人否認詐騙，稱正當借貸。

警方發現，王曾被查獲從事幣商涉詐，未考領地政士證照，也未向主管機關申請代書事務所開業登記，卻對外誆稱為代書事務所；因大批被害人透過王、施、陳抵押房產借貸，研判3人勾結詐團，查扣手機、電腦、虛幣錢包地址筆記紙張、房屋委託契約書等追查。

王姓、施姓、陳姓男子經營融資公司涉勾結詐騙集團，替被害人辦理抵押房產借貸，向20人騙走1億元。記者李奕昕／攝影
王姓、施姓、陳姓男子經營融資公司涉勾結詐騙集團，替被害人辦理抵押房產借貸，向20人騙走1億元。記者李奕昕／攝影
王姓、施姓（中）、陳姓男子經營融資公司涉勾結詐騙集團，替被害人辦理抵押房產借貸，向20人騙走1億元。記者李奕昕／翻攝
王姓、施姓（中）、陳姓男子經營融資公司涉勾結詐騙集團，替被害人辦理抵押房產借貸，向20人騙走1億元。記者李奕昕／翻攝

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