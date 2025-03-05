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凌濤等人質疑與詐團往來 鄭文燦撤告不起訴

中央社／ 台北5日電

國民黨智庫副執行長凌濤。圖／聯合報系資料照片
國民黨智庫副執行長凌濤。圖／聯合報系資料照片

前行政院副院長鄭文燦不滿國民黨桃園市議員凌濤等人指他與im.B集團主嫌曾耀鋒過從甚密、協助關說人事，提告妨害名譽，鄭文燦撤回告訴，台北地檢署今天處分全案不起訴。

此外，鄭文燦曾出席曾耀鋒集團宴會及被控喬人事案的部份，目前北檢仍列為他字案偵查中。

本案起於，民國112年5月29日，國民黨民代林國春、林金結、洪佳君與廖先翔等人召開記者會，指高階警官與曾耀鋒針對警察人事一起拜託時任行政院副院長鄭文燦等語。國民黨桃園市議員舒翠玲則在臉書（Facebook）發文指控鄭文燦幫詐騙集團首腦喬高階警界人事。

另方面，凌濤與國民黨文傳會副主任委員林家興，曾召開記者會指控「雙方是共生關係、政治利益輸送的關係」，並指鄭文燦與88會館負責人、地下匯兌集團主嫌郭哲敏過從甚密。

鄭文燦認為凌濤等人的發言足以貶損其名譽及社會評價，因此對凌濤、林國春、林家興、林金結、洪佳君、廖先翔提告刑法誹謗罪，另對舒翠玲提告加重誹謗罪。

由於鄭文燦於113年9月30日在偵查中具狀撤回刑事告訴，北檢今天對凌濤等7人予以不起訴處分。

凌濤 詐騙集團 鄭文燦

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