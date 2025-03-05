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前員工稱不滿工作壓力 行竊民眾黨中央黨部遭起訴

中央社／ 台北5日電

王姓前員工偷竊民眾黨中央黨部攝影器材，總價值約新台幣25萬元，事後變賣獲利7萬餘元，到案後稱不滿工作壓力太大才犯案。北檢今天依竊盜罪起訴，並沒收犯罪所得。

台北地檢署起訴指出，王男時任民眾黨部影音專員，分別於民國113年9月26日、10月5日、10月6日，3度在台北市南京東路民眾黨黨部辦公室，趁四下無人之際，竊取相機1台、鏡頭5個，共計價值25萬元。

案經民眾黨部人員發現攝影器材遭竊，隨即報警處理；警方循線查出王男涉案，且已把竊來的攝影器材變賣獲利7萬4500元，警詢後把王男送辦。

王男到案後坦承犯行，辯稱因當時黨部搬家，只有他1人在工作，不滿工作負擔太大，因此才下手行竊。案發後，民眾黨曾與王男進行調解，但王男未到場，雙方未達成和解，北檢今天依竊盜罪起訴，並沒收犯罪所得。

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