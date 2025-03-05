影／高雄飯糰攤販收攤遇竊 眼見歹徒開車門偷走3萬餘收入
高雄市大寮區1家賣飯糰攤收攤時，攤販將提包放置車內，引來宵小覬覦，1名騎機車男子趁攤販正忙收攤，涉嫌偷走提包逃逸，全案由林園警分局追查中。
警方了解，攤販邱姓婦人平時在高雄市大寮區大寮路擺攤賣飯糰，3月3日上午8時30分，邱婦和家人正要收攤，將轎車停在攤位旁，收拾生財用具，將提包先放在轎車後座，內有現金3萬5000元和手機。
邱婦收拾東西準備放進轎車，突然1名機車騎士停在轎車前，下車靠近邱婦家的轎車，馬上開門偷走後座的提包，立刻上車加速逃逸。邱婦見狀，與家人追去，已追不到騎士，立即向警方報案。
警方表示，受理案件後，隨即調閱監視器影像，鎖定特定犯嫌身分，目前已備齊相關資料，向高雄地檢署聲請拘票，追捕涉案騎士當中。
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