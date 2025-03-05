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抖音廣告教賺錢？ 妙齡女銀行欲匯美金投資虛擬貨幣遭阻

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市大園區25歲郭姓女子在抖音軟體上看到投資廣告教賺錢，打算投資1千美金購買虛擬貨幣遭攔阻。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區25歲郭姓女子在抖音軟體上看到投資廣告教賺錢，打算投資1千美金購買虛擬貨幣遭攔阻。記者周嘉茹／翻攝

桃園市大園區25歲郭姓女子日前在抖音軟體上看到投資廣告教賺錢，郭女一時財迷心竅加LINE了解，卻被對方的話術騙得團團轉，打算投資1千美金購買虛擬貨幣，所幸郭女到銀行準備匯款時被行員察覺異狀，通報警方到場勸說及時阻詐。

大園分局表示，大園派出所昨下午3點多接獲轄內銀行通報，一名郭姓女子欲臨櫃匯款1千美金投資虛擬貨幣，但行員對她關懷提問後，發現她是從抖音軟體上看到投資廣告，且對於投資標的並沒有很清楚，研判郭女可能遭到詐騙，請警方到場關心。

警方獲報前往了解，得知詐騙集團以話術哄騙郭女從合法的虛擬貨幣程式加值購買貨幣，再轉到海外其他虛擬貨幣程式，賺取差價紅利，且對方為了得到郭女的人頭帳戶來洗錢，先匯款共新台幣5千元的紅利到郭女帳戶，讓她相信確實有賺到錢，進而投入更大筆資金。

警方後續也查出對方的匯款帳號已遭到警示，檢視郭女與對方的對話內容，確信就是常見的假投資詐騙，員警隨即以實際新聞案例向郭女勸說，郭女才恍然大悟發現自己遇上詐騙，感謝警方與行員及時勸阻，守住她辛苦存下的積蓄。

桃園市大園區25歲郭姓女子在抖音軟體上看到投資廣告教賺錢，打算投資1千美金購買虛擬貨幣遭攔阻。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區25歲郭姓女子在抖音軟體上看到投資廣告教賺錢，打算投資1千美金購買虛擬貨幣遭攔阻。記者周嘉茹／翻攝

廣告 虛擬貨幣 詐騙集團

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