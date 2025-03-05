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廣大興「洪大姊」收回扣 判12年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

洪慈靖。圖／聯合報系資料照片
洪慈靖。圖／聯合報系資料照片
屏東縣琉球鄉前鄉長陳隆進在多起工程中向廠商收賄，已被判刑廿年定讞，他與因廣大興案而知名的屏東縣前議員「洪大姊」洪慈綪、洪女黃姓丈夫於琉球鄉道路工程收受回扣三六○萬元，最高法院判三人各十二年徒刑定讞。

陳隆進二○一四年底起擔任鄉長，任內在琉球鄉生命紀念館增設骨灰及骨骸箱等多項工程中，指定特定廠商投標，收取回扣及賄賂。

二○一四年漁船「廣大興二十八號」遭菲律賓公務船於巴林坦海峽掃射，「洪大姊」洪慈綪因敢言聲名大噪，還曾任縣議員。

她和黃姓丈夫二○一五年間藉由琉球鄉公所辦理迎王祭典道路維護整修計畫時，與陳隆進約定好一定賄款比例，從中收回扣三六○萬元。

一、二審均判陳隆進廿二年，洪慈綪和丈夫各判十二年徒刑。案件上訴，最高法院撤銷陳隆進、洪慈綪與黃的部分判決，發回更審，陳隆進其餘犯十一罪定讞，定應執行刑廿年。

更一審改依違背職務收受賄賂罪論處，認為三人收賄金額三六○萬元，陳曾任國小校長、鄉長，罔顧鄉民及政府所託，將採購案交給特定人士施做並收賄，重挫教育家形象，浪費公帑，嚴重損害國家利益、人民福祉，事後否認犯行，態度惡劣。

洪慈綪利用職務監督之便，與丈夫、友人共同違背職務收賄，有損官箴，破壞公務正常運作及執行公正性，損及國家利益，犯後否認犯行，態度不佳，未見悔改之意，依法判三人各十二年徒刑。最高法院駁回上訴，全案定讞。

收賄 洪慈綪 琉球

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