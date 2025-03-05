京華城案開庭 應曉薇、李文娟否認犯罪

台北地方法院昨傳喚木可公司負責人李文娟（中）。記者曾原信／攝影 台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城案與政治獻金案，昨提解收押的台北市議員應曉薇、傳訊木可公關公司前董事長李文娟出庭，二人否認犯罪。

應曉薇被控在京華城案向威京集團主席沈慶京索賄五二五○萬元匯入可掌控的五個協會，去年底被依違背職務收賄、洗錢罪起訴，移審後兩次交保又裁定羈押禁見，法官昨天首度提解她行準備程序。

應曉薇說，身為民意代表她做正確的事，「戰士就該戰死沙場」；她表示沈慶京給協會的每一筆錢都是正當的，要再次感謝「沈主席」。

她也說沒有掌握檢方所指的協會，如綜合格鬥協會、城市發展協會登記的地址與她有關，是她十八歲入演藝圈購買台北市民生東路房產，將房子登記給協會使用。

她說和沈慶京都是堪輿師余雪鴻門生，因余介紹才去沈的「沈春池文教基金會」擔任理事長，余向企業家募捐，認為格鬥是台灣的希望，沈才會捐款給格鬥協會。

應曉薇說自己是單親媽媽，兩個女兒在倫敦念書，檢察官論述指控她盜用賄款支付女兒學費，希望法官准她解釋「我沒有收賄付女兒學費」並記明筆錄。

檢察官陳思荔說，沈給付應女賄賂與應女行為有相對性「做小事給小錢，做大事給大錢」；檢察官廖彥鈞說，應曉薇收賄、洗錢的協會沒有實際運作、從事公益活動，將庭呈具體證據。

李文娟被控與柯文哲共同侵占政治獻金六二三四萬元，被依公益侵占、違反商業會計法起訴，也否認犯罪，承認政治獻金的錢有匯入木可公司，木可公司確實有做柯競總的事，大選後組織結束，還有後續事情要做，錢才匯進木可。

李文娟昨沒有精準對審問答辯，法官問「妳好像昨天才收到起訴書？」律師指李可能受情緒影響答辯出問題，針對法官詢問起訴證據有無證據能力等，整理後再陳報。