快訊

妻任職醫美「薪水高5倍」…急診醫突提離職 主管嘆：實在沒辦法開口慰留

早一步布局？台積電擴大在美投資 賴總統曾低調訪張忠謀、魏哲家、林全

為何北一女、建中不公布學測成績？教育局「沒要求不能發榜單」曝原因

撞死新北警所長劉宗鑫 新北院裁定毒駕女延押

中央社／ 新北4日電

新北市土城警分局清水派出所長劉宗鑫臨檢遭涉嫌毒駕的陳姓女子衝撞身亡。新北檢今天偵結依殺人等罪嫌提起公訴；新北地院今開庭裁定延押，並分由國民法官專庭審理。

新北市土城警分局清水派出所所長劉宗鑫去年9月30日深夜攔查時，遭持有毒品的陳女駕駛開車衝撞、拖行後撞擊護欄身亡。

警方在2小時內逮捕陳女並起獲安非他命及俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯、吸食器等證物，依殺人罪、毒品與妨害公務等罪嫌移送檢方偵辦，經檢方裁定勒戒及聲請羈押獲准。全案今天偵結，檢方依殺人等罪嫌將陳女提起公訴。新北地院召開移審接押庭。

地院表示，關於陳女涉嫌於施用毒品後駕車，經攔檢後衝撞派出所長致死案件，經法官訊問後，認為被告涉犯殺人罪等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有逃亡事實，有羈押之必要，應予羈押（沒有禁見），並分由國民法官專庭審理，後續將由國民法官專庭的法官開準備程序。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

國民法官 殺人

延伸閱讀

歌手邱軍被控酒駕、肇逃、滅證已收押 檢聲請延押獲准

不是酒駕、不是毒駕 女駕駛吃安眠藥開車公共危險判刑

影／疑似毒駕蛇行拒檢自撞電桿員警掏槍 女子雙腳皆斷

北市去年註銷3862面車牌 「最多原因」令人意想不到

相關新聞

檢控協助柯文哲侵占政治獻金 李文娟情緒不穩：錢確有匯入木可

前木可公關公司負責人李文娟涉嫌與胞兄前柯辦主任李文宗、民眾黨前主席柯文哲共同侵占政治獻金、民眾黨政治獻金6234萬679...

南服中心執行長許乃文廣發訊息「借5萬」 急呼籲勿上當

行政院南部聯合服務中心執行長許乃文手機的Line帳號遭盜，昨晚親朋好友陸續接獲借錢簡訊，內容指「方便借我5萬嗎？繳一筆費...

北市議員陳怡君涉貪、指導證人應對羈押禁見 抗告遭駁回

民進黨台北市議員陳怡君涉詐助理費，士林地院原諭知100萬元交保、限制住居、出境、出海，士檢抗告成功，士林地院2月20日重...

竹科經理複製1萬多筆機密文件寄Email遭公司解僱 不服提訴訟失敗

新竹一家科技公司經理複製資料，並以電子郵件寄出，遭公司以未經主管同意、大量複製機密文件1萬多筆而解僱。該經理不服提訴訟，...

空軍中士蔡學良身亡案查無新事證 蔡母今赴地檢署抗議

空軍中士蔡學良17年前在台東太平營區靶場中槍身亡，軍檢及台東地檢署均以自殺結案，不過，台大法醫學研究所鑑定報告指蔡並非死...

京華城案涉賄5250萬 應曉薇辯行使議員職權「戰士就該戰死沙場」

台北市議員應曉薇涉嫌在京華城案中向威京集團主席沈慶京索賄5250萬元，匯入可掌控的5個協會，依違背職務收賄、洗錢罪起訴，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。