鋼鐵伸線廠董事長涉詐貸逾10億及持槍 遭判逾12年

某鋼鐵伸線廠王姓董事長涉詐貸逾新台幣10億元，住處還遭檢警搜出槍枝，王男夫妻訊後遭聲押獲准。案經起訴，橋院審理後，依詐欺取財等罪，判處王男12年4月徒刑，可上訴。

橋頭地方法院判決書指出，王男夫妻、上游廠商、會計等5人因該鋼鐵伸線廠資金調度不易等狀況，為取得可運用資金或償還借貸等，由王男與林姓上游廠商商議後，涉嫌在民國109及110年間陸續向多間銀行，以不實盤元買賣合約、銷售內容虛偽不實的統一發票等方式詐貸，計得手11億多元。

判決書表示，王男還在110年間向其他廠商稱有1380噸成品線材可供販售，與對方簽訂買賣合約書後，以對方公司名義向銀行申請開發信用狀等方式，後續獲銀行撥款4000萬多元，但未依約交貨。

另有2名男子以交付槍枝、子彈為擔保向王男借款，王男因此持有3把槍枝及30多顆子彈，後續遭警方111年間搜索時查獲。

法官審酌5人均已自白，並依各銀行及相關廠商人員證述及文書證據等，依詐欺取財、非法持有非制式手槍等罪，判處王男有期徒刑12年4月，王男妻子張姓女子6年10月徒刑，林姓上游廠商2年徒刑、緩刑5年，洪姓、許姓會計各處1年4月、1年2月徒刑並均緩刑4年，可上訴。

全案起因某知名鋼鐵伸線專業廠商倒閉停工，王姓董事長等人遭檢警查出涉嫌向銀行詐貸及詐欺廠商，王男夫妻住處還被搜出3把槍枝及數顆子彈等證物，2人訊後遭橋頭地檢署聲押獲准，後續經橋檢偵結，涉案5人被依詐欺、槍砲等罪嫌起訴。