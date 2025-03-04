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南服中心執行長許乃文廣發訊息「借5萬」 急呼籲勿上當

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

行政院南部聯合服務中心執行長許乃文手機的Line帳號遭盜，昨晚親朋好友陸續接獲借錢簡訊，內容指「方便借我5萬嗎？繳一筆費用，錢我3/6還你」。許乃文說，他應該是點入投票連結網站導致帳號被盜，第一時間已報警，對於手機連絡人造成困擾，非常不好意思。

昨晚9點多，南服執行長許乃文的Line帳號陸續發出訊息，先是詢問「有在忙嗎？」，若對方有回應，他又會回「先用打字的可嗎，我在外面處理事情不方便通話」，最後發出「現在方便借我5萬嗎繳一筆費用，錢我3/6還你」。

許乃文表示，昨晚別人告知他的帳號可能被盜，四處向人借錢，他急忙向Line公司反映且報警處理，初步得知有一個朋友匯錢，另名朋友也匯錢出去，但詐騙集團提供的帳號可能已經被列入警示，匯款未成功。

許乃文非常擔心有人被騙，透過臉書等管道提醒親友勿上當，南服中心也在媒體Line群組告知，南服中心執行長的 Line 帳號遭盜用，詐騙訊息已開始發送，內容涉及借錢等要求，此帳號的訊息皆非執行長本人發出，請勿上當受騙！

許乃文分析帳號被盜原因，懷疑可能是一封友人轉傳的投票簡訊引起。許語帶懊惱說，友人來訊要求他替小孩的繪畫作品投票，他想自己也有小孩，常麻煩友人投票，再加上很多人寫論文也會要求別人填問卷，所以第一時間沒考慮太多，點入連結卻發現無法投票，殊不知票沒投成功反而導致帳號被盜。

行政院南服中心執行長許乃文的帳號遭詐團盜用，懷疑是點入投票網站才導致帳號被盜。記者徐白櫻／翻攝
行政院南服中心執行長許乃文的帳號遭詐團盜用，懷疑是點入投票網站才導致帳號被盜。記者徐白櫻／翻攝

借錢 投票 詐騙集團

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