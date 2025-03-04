聽新聞
0:00 / 0:00
2嫌誘遊民辦護照到大陸開戶 事後收購轉賣人蛇遭起訴
移民署國境事務大隊自2017年起陸續接獲西班牙政府、英國駐廣州總領事館及歐洲各國訊息，表示有多起大陸民眾冒用變造中華民國護照偷渡案件。國境事務大隊蒐集相關事證後，於2024年9月報請桃園地方檢察署指揮偵辦，查獲犯罪集團誘惑遊民申辦護照，再轉售大陸人蛇集團供不法人士變造冒用，桃檢今天偵結起訴黃姓被告等13人。
國境事務大隊副大隊長林清芬表示，黃姓、邱姓被告2015年11月至2019年4月間，在台北車站、台北市萬華區艋舺公園一帶招募遊民，以新台幣1萬5000元至2萬5000元不等報酬、提供治裝費等代價，吸引遊民到大陸辦金融帳戶。黃、邱2人陸續找到11名遊民前往外交部領事事務局，委請旅行社駐點的趙姓被告協助申辦護照及台胞證。
林清芬指出，黃、邱2人收到護照及台胞證後，就帶著遊民前往大陸地區申辦金融帳戶，返台後就以5000元不等代價收購護照，並轉售大陸人蛇集團，直到2018年6月、8月間，分別在西班牙馬德里的機場，以及義大利羅馬的機場，有人持變造後的中華民國護照，欲冒用身分搭機偷渡前往英國遭查獲。
桃園地檢署去年11月4日向法院聲請搜索黃、邱等犯嫌住處，並扣得數十本護照及台胞證，桃檢今天偵查終結，認為黃姓被告等13人分別違反護照條例之買賣護照、刑法的未指定犯人誣告及使公務員登載不實等罪嫌起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言