2嫌誘遊民辦護照到大陸開戶 事後收購轉賣人蛇遭起訴

移民署國境事務大隊自2017年起陸續接獲西班牙政府、英國駐廣州總領事館及歐洲各國訊息，表示有多起大陸民眾冒用變造中華民國護照偷渡案件。國境事務大隊蒐集相關事證後，於2024年9月報請桃園地方檢察署指揮偵辦，查獲犯罪集團誘惑遊民申辦護照，再轉售大陸人蛇集團供不法人士變造冒用，桃檢今天偵結起訴黃姓被告等13人。

國境事務大隊副大隊長林清芬表示，黃姓、邱姓被告2015年11月至2019年4月間，在台北車站、台北市萬華區艋舺公園一帶招募遊民，以新台幣1萬5000元至2萬5000元不等報酬、提供治裝費等代價，吸引遊民到大陸辦金融帳戶。黃、邱2人陸續找到11名遊民前往外交部領事事務局，委請旅行社駐點的趙姓被告協助申辦護照及台胞證。

林清芬指出，黃、邱2人收到護照及台胞證後，就帶著遊民前往大陸地區申辦金融帳戶，返台後就以5000元不等代價收購護照，並轉售大陸人蛇集團，直到2018年6月、8月間，分別在西班牙馬德里的機場，以及義大利羅馬的機場，有人持變造後的中華民國護照，欲冒用身分搭機偷渡前往英國遭查獲。