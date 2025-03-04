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北市議員陳怡君涉貪、指導證人應對羈押禁見 抗告遭駁回

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

民進黨台北市議員陳怡君涉詐助理費，士林地院原諭知100萬元交保、限制住居、出境、出海，士檢抗告成功，士林地院2月20日重開羈押庭，開庭不到1小時即裁定羈押禁見。陳怡君抗告，台灣高等法院今駁回確定。

陳怡君被控以胞弟、弟媳等親友作為人頭，詐領助理費，涉貪汙治罪條例公務員利用職務機會詐取財物、刑法使公務員登載不實罪，陳怡君的辦公室主任、綽號「饅頭」的張惠霖，張惠霖胞姊、辦公室前主任賀姓男子及楊姓議會研究室女主任皆涉入。

士檢2月12日指揮台北市調查處、分13路搜索陳怡君議會辦公室、地方服務處、當事人住處等，約談陳怡君等7名被告、3名證人，漏夜偵訊後當庭逮捕陳怡君、張惠霖，並向法院聲請羈押禁見，其餘被告命以1萬元至50萬元交保。士院事後裁定陳怡君100萬元交保，綽號「饅頭主任」的張惠霖羈押禁見。

士檢17日抗告，高院19日晚間撤銷原裁定、發回士院，士院改裁定自2月20日起羈押2月，並禁止接見通信。

陳怡君否認涉貪，換她抗告，並否認有勾串證人、共犯之舉，不過高院認為從卷證來看，她涉嫌重大。

高院指出，陳怡君涉貪汙治罪條例公務員利用職務上機會詐取財物罪嫌，是法定本刑5年以上有期徒刑之重罪，重罪有高度逃亡、串證可能，且從通訊軟體對話紀錄及證人證述，可知陳女曾指導證人應如何應對外界質問，有事實足認她有勾串共犯、證人可能。

陳怡君身為民代，與相關共犯、證人分別有親屬或密切交誼關係，且對案情重要事項供述不一致，高院認為不無為求卸責而勾串，這難以透過具保、責付、限制住居等方式防阻，因此有羈押必要，駁回抗告。

民進黨台北市議員陳怡君（中）涉詐助理費遭羈押禁見，她抗告，台灣高等法院今駁回確定。資料照片。記者曾原信／攝影
民進黨台北市議員陳怡君（中）涉詐助理費遭羈押禁見，她抗告，台灣高等法院今駁回確定。資料照片。記者曾原信／攝影

公務員 貪汙 陳怡君

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