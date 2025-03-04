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檢控協助柯文哲侵占政治獻金 李文娟情緒不穩：錢確有匯入木可
前木可公關公司負責人李文娟涉嫌與胞兄前柯辦主任李文宗、民眾黨前主席柯文哲共同侵占政治獻金、民眾黨政治獻金6234萬6790 元，依公益侵占、商業會計法起訴，台北地院今傳喚李女出庭，李女否認犯罪，承認政治獻金的錢確有匯入木可。
李文娟表示，木可公司確實有在做柯競總的事，不過，競總在大選結束後組織便結束，但還有後續的事情要做，所以錢才匯入木可。
法官審問李文娟時，李女沒有精準對審問庭前回應，法官一度動怒「妳好像昨天才收到起訴書？」李文娟律師緩頰說，李文娟可能受情緒影響答辯出問題，針對法官詢問起訴證據有無證據能力，律師表示會整理後再陳報。
檢方指控，柯文哲等以肖像權授權金、支付木可公司員工薪資、投資營利事業等方式，侵占政治獻金1724萬1036元，以商業行為包裝侵占犯行。
柯文哲先與木可簽訂肖像權同意書，約定將柯肖像權獨家授權給木可，再由木可與柯文哲競選辦公室簽訂「授權委託作業管理合約書」，李文宗則指示李文娟以肖像權授權金名義，由政治獻金匯付1500萬元予木可，將政治獻金挪供柯文哲私用。
檢方控，柯文哲等利用木可侵占政治獻金4510萬5754元，指柯文哲、李文宗、李文娟均明知募款小物為政治獻金，卻利用民眾為支持柯文哲而捐款政治獻金以換取募款小物，侵占政治獻金4133萬 5588元。
此外，柯文哲、李文宗、李文娟明知「KP SHOW」募款演唱會是柯從事政治、籌募競選資金的活動，所得應屬政治獻金，卻由木可帳戶收受演唱盈餘77萬166元，將政治獻金侵占入己，3人另以木可收受採風公司所捐與民眾黨的政治獻金300萬元，由李文娟以木可公司開具不實統一發票。
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