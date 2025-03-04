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竹科經理複製1萬多筆機密文件寄Email遭公司解僱 不服提訴訟失敗

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹一家科技公司經理複製資料，並以電子郵件寄出，遭公司以未經主管同意、大量複製機密文件1萬多筆而解僱。該經理不服提訴訟，且認為未先採取教育輔導、考績扣減等方式解僱，違反最後手段，新竹地院認為，若僅予懲處保留其職務，可能導致員工輕忽資訊安全的議約義務，增加管理成本且擔負公司機密資訊流出的風險，判定解僱符合比例原則。

判決書指出，這名經理擔任新竹某科技公司，負責品質及安全經營，該經理聲稱因業務要大量閱覽文件，且因工作需求及方便於會議室作業，才將資料複製或電子郵件傳送，屬正當履行職務，此舉經公司授權，未違法爭聘僱合約或工作規則。若確有誤為下載儲存資料，也是偶發事件，對公司的事業並無危險或損失。

公司則回應，這名經理申訴工作量過大，公司指示資訊部門調查使用公司電子信箱和網路，藉以瞭解工作狀況，才發現經理在112年9月至11月，大量複製顯非工作需要及正常使用各部門機密文件檔案，並以電子郵件傳送至外部個人信箱。

公司說明，若要維護文件，在系統操作即可，該經理聲稱開機密文件是要檢查浮水印，但浮水印僅建立在PDF格式文件，然而所複製的檔案包含Word檔，且複製持有與其職務無關的機密文件高達1萬多筆，公司解除勞動契約，符合最後手段性原則。

新竹地院法官調查，經理與公司已簽聘僱契約、保密約款，公司的資訊系統管理程序，要求「非公務往來，不得將公司文件檔案以電子郵件寄出公司」，該經理複製公司文件資料，並寄送至外部私人信箱，已違反保密約款。此外，竹科經理主張取得公司授權，因工作所需複製、寄送檔案至私人信箱，不過該經理的主管證稱，並無會議要用到這些資料，且公司有公共槽有會議資料，無需拷貝料作為會議使用。

判決書指出，竹科經理主張縱有複製或寄送與工作無關的資料檔案，但公司未先採取教育輔導、考績扣減等方式就解僱，違反最後手段。法官認為若只有懲處而保留其職務，可能會讓員工輕忽資訊安全的契約義務，增加公司管理成本，並擔負公司機密資訊流出遭不當利用而影響商業競爭力的風險，因此公司終止兩造勞動契約，應認符合比例原則。

新竹地方法院。圖／本報系資料照
新竹地方法院。圖／本報系資料照

主管 文件 檔案 竹科

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