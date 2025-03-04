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空軍中士蔡學良身亡案查無新事證 蔡母今赴地檢署抗議

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

空軍中士蔡學良17年前在台東太平營區靶場中槍身亡，軍檢及台東地檢署均以自殺結案，不過，台大法醫學研究所鑑定報告指蔡並非死於步槍子彈，蔡母在民間司改會陪同下，赴高院聲請民事再審，東檢2020年重新分案調查，日前以查無新事證簽結，蔡母今前往東檢抗議。

台東地檢署表示，尊重蔡媽媽表達訴求，目前地檢尚未接獲監院或司法院函文通知，若收到通知會依相關程序辦理。

蔡母表示，案件由台東地檢署重新分案調查以來，只開過3次庭，但卻都未有實質性的調查動作，讓她感到在敷衍了事，這是很不合理，她認為東檢瀆職；她之前已到監察院陳情，也獲監察院受理，認同她陳情有理，已要求東檢在8月15日前回覆監察院，並要深入調查。

防空砲兵指揮部第954旅第625營，2008年前往台東陸軍太平營區打靶，中士蔡學良在靶場中槍身亡，軍方對外以意外遭流彈射擊；不過，軍事檢察官偵辦以飲彈自殺結案，蔡母認為兒子並非輕生，洪仲丘案爆發後，行政院成立「軍事冤案申訴委員會」，蔡母要求重新調查蔡學良案，至今持續為兒子向司法求公平真相。

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空軍中士蔡學良17年前在台東太平營區靶場中槍身亡，案子重新調查後，台東地檢署日前查無新事證簽結，蔡母（中）今赴台東地檢署拉布條抗議。圖／民眾提供
空軍中士蔡學良17年前在台東太平營區靶場中槍身亡，案子重新調查後，台東地檢署日前查無新事證簽結，蔡母（中）今赴台東地檢署拉布條抗議。圖／民眾提供

台東 司法院 監察院

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