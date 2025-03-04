京華城案涉賄5250萬 應曉薇辯行使議員職權「戰士就該戰死沙場」

台北市議員應曉薇涉嫌在京華城案中向威京集團主席沈慶京索賄5250萬元，匯入可掌控的5個協會，依違背職務收賄、洗錢罪起訴，移審後羈押禁見；台北地院今提解她開庭，應女否認犯罪，稱身為民代她從頭到尾都做正確的事，稱「戰士就該戰死沙場」。

應曉薇說，身為市議員她只做正確的事，沒做錯任何一件事，沈慶京給的每一筆錢都是正當的，還要再次感謝「沈主席」。

應曉薇說，她沒有掌握檢方指控的協會，只要是有人需要幫忙她都義不容辭，例如，綜合格鬥協會、城市發展協會是非營利組織，協會登記的地址與她有關，是因她18歲入演藝圈購買台北市民生東路的房產，於是將房子登記給協會使用。

應說，她和沈慶京都是堪輿師余雪鴻的門生，因余的介紹去沈的「沈春池文教基金會」擔任理事長，余請企業家捐獻做善事，且是李小龍迷，余認為格鬥是台灣的希望，沈才會捐款給格鬥協會。

應曉薇說，她是單親媽媽，2個女兒在倫敦念書，檢察官的論述指控她盜用賄款支付女兒的學費，希望法官准她解釋「我沒有收賄付女兒學費」並記明筆錄。

應曉薇表示，京華城土地的「西北角」才是真正的弊案，牽涉私地主和建商的利益，起訴書指她對公務員施壓甚至叫公務員罰站、最後還變成帶沈慶京參加協調會，這些指控全不是事實。

公訴檢察官陳思荔說，應曉薇與沈慶京、台北市前市長柯文哲裡應外合，沈給付應女賄賂與應女的行為有相對性「做小事給小錢，做大事給大錢」；檢察官廖彥鈞說，應曉薇收賄洗錢的5個協會沒有實際運作、沒有從事公益活動，將庭呈具體證據。

應曉薇2024年12月26日移審後，2度獲1500萬元、3000萬元交保，不過，檢方抗告成功法官重裁，又羈押禁見迄今。

檢方起訴，沈慶京企圖永久享有京華城購物中心12萬平方公尺樓地板面積，2017年至2019年行賄應曉薇及其助理吳順民，應曉薇於是為京華城案陳情、施壓市府公務員，沈交付應曉薇600萬元、交付吳順民185萬元賄賂。

應曉薇、吳順民2020年、2021年要求北市府將京華城案送入都委會，見申請都更容積獎勵適法性有問題時，陸續拜託前副市長彭振聲放水，除帶沈慶京出席都委會發言，也致電市長室追問簽呈進度，或以電話責問公務員、責罵都委會公務員，沈慶京於是再交付應4500萬元賄賂、交付吳順民123萬5484元。

此外，沈慶京2022年1月至10月為加速市府核發建造執照，應曉薇、吳順民為鼎越公司召開協調會，沈再交付應曉薇150萬元、交付吳順民55萬元賄賂，總計應曉薇收賄5250萬元，吳順民收賄363萬5484元。

檢方查知，應曉薇獲5250萬元賄款後，利用可掌握的華夏協會等5協會銀行帳戶作為人頭帳戶，收取賄款並製造金流斷點、隱匿犯罪所得，指示助理臨櫃提領現金交給男友兼辦公室主任王尊侃，涉犯洗錢罪。