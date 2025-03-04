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55年前刺殺蔣經國未遂流亡 非法入台坐1年牢…鄭自才請求刑事補償

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

台澎國際法法理建國黨創黨主席鄭自才1970年在美欲刺殺時任行政院副院長蔣經國未果，他逃亡多年，1991年非法入境返台，遭判刑1年。鄭申請平復威權統治時期司法不法，法務部去年認定應平復不法，鄭請求刑事補償，台北地院駁回。不過鄭另外也向台灣高等法院聲請，高院今開訊問庭，法官劉為丕表示，將再研議是否適用刑事補償法。

蔣經國在1970年接班前訪美，於紐約廣場飯店遭鄭自才（即鄭自財）、黃文雄開槍行刺未遂，鄭被捕交保後逃往瑞典、尋求政治庇護，仍被遣返美國服刑。

鄭自才（89歲）年輕時留美，「刺蔣」是為阻斷蔣家政權，因刺殺失敗而流亡海外，他1991年1月3日持瑞典護照、在日本東京辦的簽證返台，但旋遭遣返，同年6月改持他人護照入台、未被發現異狀，他事後開記者會宣布「我回來了」。鄭因「翻牆」回國，遭判刑1年定讞。

鄭自才向法務部申請平復司法不法，法務部平復威權統治時期司法不法及行政不法審查會審議後，確認應平復鄭的司法不法，將函請權責單位塗銷前科。

鄭因入監服刑1年，他去年11月5日以動員戡亂時期國家安全法案件，分別向北院、高院請求刑事補償182萬5千元，但北院認為確定判決是依促進轉型正義條例的規定而視為撤銷，與經法院以再審、非常上訴等司法救濟程序而裁判無罪的情形並不相同。鄭所受的刑罰，是依法院確定判決而執行，依當時的規定「並無不合」，確定判決雖被視為撤銷，但不符刑事補償法第1條、第2條規定，去年12月13日駁回。

依規定，鄭可提出聲請覆審狀，再由北院向司法院刑事補償法庭聲請覆審，但鄭未聲請。

高院部分今開訊問庭，鄭自才主張1992年被判1年徒刑，他坐滿365天牢獄，而法務部2024年9月18日的公文說「於法不罰」，處分撤銷刑之宣告，他認為應適當補償。高檢署公訴檢察官請法官依法審酌，法官則表示鄭自才的狀況於法是否能適用，要再研究，本件候核辦。

鄭自才受訪時質疑，加害者是中華民國流亡政權，怎麼可能還他公道？他認為台灣主權未定，所以要建國才能追求幸福、走入國際，與友善的國家協同保護台灣。

鄭自才坐過瑞典、英國、美國、台灣的牢，回台後從事建築業，後來他潛心繪畫。台北市228和平紀念碑出自鄭之手，他當時在監獄裡趴在地上畫設計圖，作品從3百餘件參賽者中脫穎而出。

鄭曾出版「鄭自才回憶錄」談刺蔣案，新書發表會上稱從不後悔參與刺蔣，如果重來一次，他還是會這麼做，而且希望「槍能夠打準一點」。鄭說，那一槍本來可以打得準，是被警察撞了一下才打偏，並強調這是台灣人在追求獨立建國過程中所做的激烈行動，是台灣人應該要做的事情。

畫家、台獨運動者鄭自才1970年於紐約廣場飯店刺殺時任行政院副院長蔣經國未果，他逃亡多年，1991年非法入境返台，遭判刑1年。法務部2024年9月18日撤銷鄭刑之宣告，他認為應適當補償，向台灣高等法院請求刑事補償。記者王宏舜／攝影
畫家、台獨運動者鄭自才1970年於紐約廣場飯店刺殺時任行政院副院長蔣經國未果，他逃亡多年，1991年非法入境返台，遭判刑1年。法務部2024年9月18日撤銷鄭刑之宣告，他認為應適當補償，向台灣高等法院請求刑事補償。記者王宏舜／攝影

司法院 法務部 蔣經國

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