黨員現身！出示三封簡訊問陳亭妃「哪一句是恐嚇」 將反控誣告
民進黨立委陳亭妃今天接受本報記者訪問表示，昨晚11時55分、今天凌晨1時58分、清晨7時24分，總共連續收到三封恐嚇簡訊，是她從政27年來第一次，讓她真的很擔心母親。被指控的林姓男子今天現身，公布三封簡訊內容，反問陳亭妃「這些字句那裡有恐嚇的意思？」他除了前往分局配合製作筆錄外，也將反控陳亭妃誣告。
林姓男子今天下午3時現身台南市警第五分局和緯派出所門口，用手機秀出他傳給陳亭妃的三封簡訊，內容分別為：
1. 小弟「林XX」祝妳政躬康泰。
2. 我是看妳很無啦，啥米卡小想選市長。
3.三月天開始戰到妳初選含恨敗北。你不是昔日優勢組的陳亭妃，而我已成進階版的林XX。
林表示，他也是一個有家庭、從事長照正當職業的平凡人士，不是從事八大行業、混跡幫派的素行不良份子，陳亭妃今天說什麼「擔心母親、為母親不捨，希望母親平安」，他想請問以上三封簡訊內容，哪裡有恐嚇的意思？陳亭妃的操作才是傷害他、傷害他的家庭，他要反控陳亭妃誣告。
林姓男子說明，他身為一個50年來忠貞支持民進黨的黨員，無法接受陳亭妃面對當年議長選舉綠營內部跑票事件，居然說不要永遠活在過去，人民希望是更多的溫暖與感動，而不是謾罵、抹黑、攻擊；他說，過去必須要檢驗，而不是遺忘，他越想越生氣，才會半夜「問候」陳亭妃，希望她能聽得進去，但他絕對沒有恐嚇。
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