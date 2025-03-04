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黨員現身！出示三封簡訊問陳亭妃「哪一句是恐嚇」 將反控誣告

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

民進黨立委陳亭妃今天接受本報記者訪問表示，昨晚11時55分、今天凌晨1時58分、清晨7時24分，總共連續收到三封恐嚇簡訊，是她從政27年來第一次，讓她真的很擔心母親。被指控的林姓男子今天現身，公布三封簡訊內容，反問陳亭妃「這些字句那裡有恐嚇的意思？」他除了前往分局配合製作筆錄外，也將反控陳亭妃誣告。

林姓男子今天下午3時現身台南市警第五分局和緯派出所門口，用手機秀出他傳給陳亭妃的三封簡訊，內容分別為：

1. 小弟「林XX」祝妳政躬康泰。

2. 我是看妳很無啦，啥米卡小想選市長。

3.三月天開始戰到妳初選含恨敗北。你不是昔日優勢組的陳亭妃，而我已成進階版的林XX。

林表示，他也是一個有家庭、從事長照正當職業的平凡人士，不是從事八大行業、混跡幫派的素行不良份子，陳亭妃今天說什麼「擔心母親、為母親不捨，希望母親平安」，他想請問以上三封簡訊內容，哪裡有恐嚇的意思？陳亭妃的操作才是傷害他、傷害他的家庭，他要反控陳亭妃誣告。

林姓男子說明，他身為一個50年來忠貞支持民進黨的黨員，無法接受陳亭妃面對當年議長選舉綠營內部跑票事件，居然說不要永遠活在過去，人民希望是更多的溫暖與感動，而不是謾罵、抹黑、攻擊；他說，過去必須要檢驗，而不是遺忘，他越想越生氣，才會半夜「問候」陳亭妃，希望她能聽得進去，但他絕對沒有恐嚇。

傳簡訊給民進黨立委陳亭妃的林姓男子今天主動現身出示手機簡訊反問陳，有那一句是恐嚇？記者袁志豪／攝影
傳簡訊給民進黨立委陳亭妃的林姓男子今天主動現身出示手機簡訊反問陳，有那一句是恐嚇？記者袁志豪／攝影
傳簡訊給民進黨立委陳亭妃的林姓男子出示手機簡訊反問，有那一句是恐嚇。記者袁志豪／攝影
傳簡訊給民進黨立委陳亭妃的林姓男子出示手機簡訊反問，有那一句是恐嚇。記者袁志豪／攝影
傳簡訊給民進黨立委陳亭妃的林姓男子今天主動現身出示手機簡訊反問陳，有那一句是恐嚇？記者袁志豪／攝影
傳簡訊給民進黨立委陳亭妃的林姓男子今天主動現身出示手機簡訊反問陳，有那一句是恐嚇？記者袁志豪／攝影

恐嚇 母親 陳亭妃

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