越南移工在台中9刀殺死同鄉 二審判12年理由曝光

越南籍阮姓移工在前年底與同鄉在豐原聚會，與同鄉起衝突，涉以刀械猛刺一名同鄉9刀致死，一審依殺人罪，判阮12年徒刑，阮上訴台中高分院，主張「正當防衛」，不過二審認為，當時被害人沒對阮有不法侵害，駁回上訴。

二審今天由審判長法官張意聰、陪席法官林清鈞、受命法官蘇品樺宣判，合議庭認為，阮男雖否認有殺人故意，主張「正當防衛」，但綜合卷內證人證詞、其他證據資料，已足以認定阮有殺害被害人犯行。

二審指出，阮男雖否認有殺人故意，主張當時是胡姓同鄉被死者追逐，但當時胡已跑離現場，已無不法侵害，而阮追逐死者過程，在死者接近時，也沒有任何不法侵害動作，僅有阮持續朝死者攻擊，無法認定阮是基於防衛意思砍人，不足採信。

二審認為，一審認定阮男涉犯殺人罪，事證明確，此案雖非事前精心謀畫，但阮持水果刀刺擊死者，導致年僅37歲的死者身亡，嚴重影響社會治安，也讓死者父母、配偶、幼子痛失至親，家庭破碎，造成難以磨滅之創痛，經濟亦陷入困頓，所生損害嚴重且無可回復。

二審指出，審酌阮男無前科，已用58萬元與家屬達成和解，盡力彌補家屬所受損害，一審量刑12年，執行完畢後驅逐出境，量刑、適用法律都無違誤，因此駁回上訴，仍可上訴最高法院。

起訴指出，阮男（22歲）2023年10月20日晚上9時許，與同鄉在豐原區住處喝酒，阮因「附近有無警察臨檢」等問題，與同鄉起衝突，阮等6人扭打成一團，衝突結束阮騎電動車離去。

但阮仍心有不甘，拿了2把水果刀、1把菜刀放在隨身包包內，再找胡姓友人要回去尋仇，2人到場時，恰巧遇到陳姓移工騎車載另名阮姓友人，雙方再度爆發衝突，分別持鐵棍、水果刀對峙。