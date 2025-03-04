台南女被鄰居騙走168萬 還有熟女領50萬要給「老公」

陳姓婦人在LINE通訊軟體遇到1名使用帥氣中年男子照片的網友「永志」，對方長期噓寒問暖，從喊「親愛的」到稱「老婆」，最後慫恿陳婦將存款提領出來給他投資期貨；陳婦聽從對方指示，昨天前往銀行要提領50萬元，行員懷疑她遭詐，立即通報警方攔阻。

根據警政署打詐儀表板統計，上月遭詐騙財損金額逾60億8千餘萬元，比起1月的95億4000萬餘元有顯著減少，但每天仍約有2億元被歹徒捲走；3月2日是228連假最後一天，有416件民眾受騙民眾報案，一天累計損失約1億3千餘萬元。

台南市警方提醒，不只陌生人會詐騙，連鄰居都會詐騙；台南一位婦人透過王姓女鄰居兼多年好友買賣未上市股票，多年來總計交付168萬餘元，因為信任對方，沒有簽立收據，沒想到去年底對方失去聯繫，報警才知全是一場空。

46歲陳姓婦人日前在LINE廣告上加入1個投資理財群組，裡面有位使用帥氣中年男子照片的男網友「永志」主動加LINE聊天，對方連日對陳婦頻頻示好、噓寒問暖，讓被喊「老婆」的陳婦也回稱對方「老公」。

「永志」建議陳婦跟著他一起投資期貨、保證獲利，賺大錢後一起共度美好未來，陳婦信以為真，依指示下載期貨投資平台APP，並申請帳號、密碼做為投資下單使用；昨天下午陳婦依指示前往台南市中西區一間銀行，要提領50萬元交付給「永志」。

行員關懷提問，陳婦對於投資對象卻說明的含糊不清、支吾其詞；行員研判遭到詐騙，通報台南市警第二分局，海安派出所警員黃揚傑、陳昱志到場，研判陳婦遇到網路假愛情交友詐騙手法，當場舉出各種案例舉說明各種愛情交有結合投資虛擬貨幣詐騙慣用手法。

員警告知，所謂標榜高獲利、穩賺不賠等來路不明的投資管道話術，都是詐騙集團的話術；讓陳婦驚覺與她遇到模式一模一樣，感謝警察及時攔阻，保住工作多年積蓄。