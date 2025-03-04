騙街友辦護照收購轉賣大陸人蛇集團 13人遭起訴求重刑

桃園檢警查獲犯罪集團於台北車站、艋舺公園利用街友非法買賣護照，以萬元報酬誘惑急需金錢謀生的街友申辦資料，再將護照出售給大陸人蛇集團，使不法人士持變造後的護照欲冒用偷渡。檢警蒐集事證並搜索被告住處，扣得數十本護照及台胞證，今偵結起訴黃姓被告等13人，建請法院從重量刑。

檢方調查，黃姓、邱姓被告2015年11月至2019年4月間，在台北車站、台北市萬華區艋舺公園一帶，以到大陸辦金融帳戶可領取新台幣1萬5千元至2萬5千元不等報酬為誘因，覓得11位街友，先帶街友前往外交部領事事務局，委請旅行社駐點人員即趙姓被告協助申辦護照及台胞證，再提供治裝費。

被告於收到護照及台胞證後，帶同街友前往大陸地區申辦金融帳戶，返台後即以5千元不等代價收購護照，並將護照出售給大陸人蛇集團，直到2018年6月、8月間，分別在西班牙馬德里機場、義大利羅馬錢皮諾機場，有人持變造後的中華民國護照，欲冒用國民身分搭機偷渡前往英國而遭查獲。

檢警接獲情資後，桃園地檢署指揮內政部移民署國境事務大隊、桃園市警局桃園分局偵辦犯罪集團利用街友非法買賣護照案，全力找尋相關涉案街友，逐步蒐集事證，於去年11月4日向法院聲請搜索被告等人住處，扣得數十本護照及台胞證等。

檢方今偵查終結，認黃姓被告等13人分別違反護照條例第29條第1款之買賣護照、刑法第171條第1項之未指定犯人誣告及同法第214條之使公務員登載不實等罪嫌起訴。邱姓被告亦經檢察官訊問後，向法院聲押禁見獲准。