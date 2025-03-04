快訊

Google彩蛋再現！搜尋《火影忍者》3關鍵字 漩渦鳴人影分身跑滿畫面

M4 MacBook Air預測6大亮點升級超有感！1招解決痛點 讓果粉荷包失守

台股下挫159點收22,596點 台積電下跌20元守住千元大關

聽新聞
0:00 / 0:00

應曉薇向沈慶京索賄5250萬元羈押 下午押解出庭

聯合報／ 記者王聖藜／即時報導

台北市議員應曉薇涉在京華城弊案中向威京集團主席沈慶京索賄5250萬元，依貪汙違背職務收賄、洗錢等罪起訴，移審後仍羈押禁見，台北地院今天下午提解她開庭。

應曉薇2024年12月26日移審後，2度獲1500萬元、3000萬元交保，不過，檢方抗告成功法官重裁，又羈押禁見迄今。

檢方起訴，沈慶京企圖永久享有京華城購物中心12萬平方公尺樓地板面積，2017年至2019年行賄應曉薇及其助理吳順民，應曉薇於是為京華城案陳情、施壓市府公務員，沈交付應曉薇600萬元、交付吳順民185萬元賄賂。

應曉薇、吳順民2020年、2021年要求北市府將京華城案送入都委會，見申請都更容積獎勵適法性有問題時，陸續拜託前副市長彭振聲放水，除帶沈慶京出席都委會發言，也致電市長室追問簽呈進度，或以電話責問公務員、責罵都委會公務員，沈慶京於是再交付應4500萬元賄賂、交付吳順民123萬5484元。

此外，沈慶京2022年1月至10月為加速市府核發建造執照，應曉薇、吳順民為鼎越公司召開協調會，沈再交付應曉薇150萬元、交付吳順民55萬元賄賂，總計應曉薇收賄5250萬元，吳順民收賄363萬5484元。

檢方查知，應曉薇獲5250萬元賄款後，利用可掌握的華夏協會等5協會銀行帳戶作為人頭帳戶，收取賄款並製造金流斷點、隱匿犯罪所得，指示助理臨櫃提領現金交給男友兼辦公室主任王尊侃，涉犯洗錢罪。

檢方起訴時，對應曉薇收賄罪求處有期徒刑13年，併科罰金3000 萬元，褫奪公權10年，就她犯洗錢罪求刑3年6 月，求併科罰金2000萬元。

台北市議員應曉薇。圖／聯合報系資料照片
台北市議員應曉薇。圖／聯合報系資料照片

京華城案 吳順民 應曉薇 沈慶京

延伸閱讀

京華城案4人緩起訴、不起訴確定 朱亞虎繳330萬、威京法務付120萬

朱亞虎、陳俊源涉京華城案行賄 緩起訴確定

風水問題？北市議會連3議員遭搜索 議會人員：有拜拜了

鄭淑心：柯文哲「竊國賣國」想透過沈慶京接觸習近平

相關新聞

應曉薇向沈慶京索賄5250萬元羈押 下午押解出庭

台北市議員應曉薇涉在京華城弊案中向威京集團主席沈慶京索賄5250萬元，依貪汙違背職務收賄、洗錢等罪起訴，移審後仍羈押禁見...

逆轉！ 立委蔡易餘指翁重鈞家族賣軍糧賺11億 「有所本」更一審判免賠

民進黨立委蔡易餘2016年開記者會，質疑時任國民黨立委翁重鈞的家族企業「玉豐糧食公司」低價收購白米，再高價轉賣軍糧給國防...

北醫前院長和「生醫美魔女」共赴宜蘭泡湯 他要賠25萬元

台北醫學大學附設醫院前院長邱仲峯前年被周刊拍到與「生醫界美魔女」義守大學教授楊智惠發生婚外情，兩人一同到宜蘭泡溫泉，楊女...

台北地院提解出庭 應曉薇「雙手合十」朝鏡頭鞠躬

涉嫌京華城弊案的台北市議員應曉薇目前仍在羈押中，今天下午台北地方法院提解開庭。應曉薇乘坐院方車輛，下車後朝向媒體鏡頭，雙...

騙街友辦護照收購轉賣大陸人蛇集團 13人遭起訴求重刑

桃園檢警查獲犯罪集團於台北車站、艋舺公園利用街友非法買賣護照，以萬元報酬誘惑急需金錢謀生的街友申辦資料，再將護照出售給大...

前琉球鄉長收回扣360萬...廣大興「洪大姊」也是共犯 各判12年定讞

屏東縣琉球鄉前鄉長陳隆進在多起工程中向廠商收賄，已被判刑20年定讞，而他與因廣大興案而知名的前屏東縣議員「洪大姐」洪慈綪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。