應曉薇向沈慶京索賄5250萬元羈押 下午押解出庭

台北市議員應曉薇涉在京華城弊案中向威京集團主席沈慶京索賄5250萬元，依貪汙違背職務收賄、洗錢等罪起訴，移審後仍羈押禁見，台北地院今天下午提解她開庭。

應曉薇2024年12月26日移審後，2度獲1500萬元、3000萬元交保，不過，檢方抗告成功法官重裁，又羈押禁見迄今。

檢方起訴，沈慶京企圖永久享有京華城購物中心12萬平方公尺樓地板面積，2017年至2019年行賄應曉薇及其助理吳順民，應曉薇於是為京華城案陳情、施壓市府公務員，沈交付應曉薇600萬元、交付吳順民185萬元賄賂。

應曉薇、吳順民2020年、2021年要求北市府將京華城案送入都委會，見申請都更容積獎勵適法性有問題時，陸續拜託前副市長彭振聲放水，除帶沈慶京出席都委會發言，也致電市長室追問簽呈進度，或以電話責問公務員、責罵都委會公務員，沈慶京於是再交付應4500萬元賄賂、交付吳順民123萬5484元。

此外，沈慶京2022年1月至10月為加速市府核發建造執照，應曉薇、吳順民為鼎越公司召開協調會，沈再交付應曉薇150萬元、交付吳順民55萬元賄賂，總計應曉薇收賄5250萬元，吳順民收賄363萬5484元。

檢方查知，應曉薇獲5250萬元賄款後，利用可掌握的華夏協會等5協會銀行帳戶作為人頭帳戶，收取賄款並製造金流斷點、隱匿犯罪所得，指示助理臨櫃提領現金交給男友兼辦公室主任王尊侃，涉犯洗錢罪。