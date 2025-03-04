前琉球鄉長收回扣360萬...廣大興「洪大姊」也是共犯 各判12年定讞

屏東縣琉球鄉前鄉長陳隆進在多起工程中向廠商收賄，已被判刑20年定讞，而他與因廣大興案而知名的前屏東縣議員「洪大姐」洪慈綪、黃姓丈夫於琉球鄉道路工程收受回扣360萬元，最高法院判3人各12年徒刑定讞。

陳隆進2014年底起擔任鄉長，任內在琉球鄉生命紀念館增設骨灰及骨骸箱工程、乙未年上杉角頭迎王道路廣場改善工程及多項道路改善工程中，指定特定廠商投標，並向廠商收取回扣及賄賂。

2014年漁船「廣大興28號」於遭菲律賓海巡署公務船於巴林坦海峽海上掃射，「洪大姊」洪慈綪因敢言而聲名大噪，還曾任縣議員，但她和黃姓丈夫2015年間藉由琉球鄉公所辦理迎王祭典道路維護整修計畫時，與陳隆進約定好一定的賄款比例，並從中收回扣360萬元。

一審認定陳隆進收賄295萬元，依貪汙治罪條例違背職務收賄等罪判刑22年，洪慈綪、黃姓丈夫各判12年徒刑。二審改依貪汙治罪條例經辦公用工程收取回扣罪判陳隆進22年徒刑，洪慈綪與黃男各12年徒刑。

案件上訴，最高法院撤銷陳隆進、洪慈綪與黃的部分判決，發回更審，陳隆進其餘犯11罪定讞，並定應執行刑20年。

更一審改依違背職務收受賄賂罪論處，並認為陳隆進等3人收賄金額達360萬元，且陳曾是國小校長、曾擔任鄉長，卻罔顧鄉民及政府所託，為求取得工程賄款，將採購案交給特定人士施做並收賄，重挫教育家形象，浪費公帑，嚴重損害國家利益、人民福祉，事後否認犯行，態度惡劣。