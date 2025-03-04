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直行跨越白虛線未打燈竟挨罰...法院撤銷 學者：應通盤檢討

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

吳姓男子騎機車沿台南市林森路一段南向靠近崇明路口，機慢車道併入混合車道，他直行卻被檢舉跨越「白虛線」時未打方向燈，挨罰1200元；法院認定該白虛線不符相關設置規範，讓用路人無所適從，判撤單。成大教授鄭永祥指出，標線應通盤檢討。

此案發生地點鄰近大東夜市、林森路地下道，位處鬧區交通繁忙，南市警局交通大隊統計，林森路與崇明路口機車行經該白虛線未使用方向燈遭檢舉開單件數，2023年共243件、2024年238件，數量不少。

曾任雲嘉南區域運輸發展中心主任、交通部高鐵局幫工程司、高雄市交通局長、成大交通管理科學系教授鄭永祥認為，「白虛線」應是試辦性質，因此才不符合道路交通標誌標線號誌設置規則中任何各式白虛線的規定。

鄭指出，當初會設置試辦，一定有其目的，之後再討論是否收到成效；經過本案判決，相關單位可以做個通盤檢討，試辦的「白虛線」若確實有改善交通事故，可以提出修改設置規則，走修法程序加入法條中。

鄭永祥認為，「白虛線」如果並沒有改善交通事故，法院也不支持，經比較分析後，當初設計目的究竟有無達到；若沒有，或許就要檢討調整，進行後續修正改善。

判決指出，吳姓男子2023年5月23日下午5點多騎機車接近林森路一段與崇明路口，機慢車優先道終止的漸變路段有繪白虛線，再與外側快車道合併變混合車道，民眾以行車記錄器檢舉他未使用方向燈就跨線，警方以未依規定使用方向燈開單，他申訴被駁回便提行政訴訟。

吳主張，該白虛線寬10公分、線長1公尺，間隔1公尺，不符道路交通標誌標線號誌設置規則，且他並無變換車道或變換行向，是持續直行進入混合車道，沒故意違規，加上附近沒看到任何車道縮減、車道合併或車道終止等警示標誌。南市交通局稱，吳男已屬變換車道，卻未使用方向燈，違規屬實。

法官認為，白虛線外型與「穿越虛線」相同均為白色虛線，但不符穿越虛線的設置規格，重大明顯瑕疵，應為無效，現場也沒有其他標線、標誌輔助，難認騎士有未依規定，判撤銷罰單。

台南市交通局回應，此標線由鐵道局負責畫設，後續會請相關單位改善。交通事件裁決中心則表示，民眾若對與此案情況相似的違規通知單存有疑慮，即便已逾越繳款後30天申訴期限，仍可向裁決中心提出申訴，會依據每案不同情況裁決是否歸還罰款。

成大交通管理科學系教授鄭永祥認為，「白虛線」如果並沒有改善交通事故，法院也不支持，或許就要檢討調整，進行後續修正改善。記者袁志豪／攝影
成大交通管理科學系教授鄭永祥認為，「白虛線」如果並沒有改善交通事故，法院也不支持，或許就要檢討調整，進行後續修正改善。記者袁志豪／攝影

交通事故 標誌 車道

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