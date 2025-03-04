竹市偵查小隊長查個資供人報復 檢察官：敗壞警察形象

新竹市警察局第一分局偵查隊陳姓小隊長因帳戶內有一百多萬不明來源資金出入，且被查出濫用警政系統私查個資洩密，供友人報復使用，涉嫌違反個資法、洩密、貪汙等罪，今天遭到新竹地檢署起訴，新竹地檢指出，陳姓小隊長不知潔身自愛，敗壞警察形象，建議從重量刑。

新竹地檢署指出，陳姓小隊長受鄭姓友人、黃姓友人私下委託，在未立案偵辦的情況下，假借其職務上的機會，在2021年到2023年間，在第一分局辦公處，以所配發的警政知識聯網帳號、密碼，登入警政知識聯網後，非法蒐集民眾刑案資料3次，並且將資料洩漏給鄭姓與黃姓友人，非法利用民眾個人資料。

新竹地檢署檢察官翁旭輝指歸法務部調查局北部地區機動工作站、新竹市警察局第一分局偵辦，分析其金融帳戶金流，發現陳姓小隊長在犯罪期間及後續3年內，透過渣打銀行、凱基銀行及國泰世華銀行帳戶，分批存入來源不明現金843萬。

陳姓小隊長多次密集存入大額現金，並刻意將單筆款項拆分為數筆或存入不同帳戶，以規避洗錢防制法規定。對此，陳姓小隊長向檢察官聲稱此為合會會款、借款、投資等，並舉證部分款項為父親奠儀、兄長購車款、投資分紅、互助會款項、友人還款等，但至今仍有139萬財產無法提出完整說明，亦無法證明該款來源為合法。對此，新竹地檢署依貪汙治罪條例將139萬視為犯罪所得，宣告沒收，如全部或一部不能沒收時，追徵其價額。

新竹地檢署指出，陳男身為偵查隊小隊長，肩負打擊犯罪、維護社會秩序的重要使命，應慎重行使國家賦予的公權力，竟不知潔身自愛，利用其職務上的機會，代為查詢民眾刑案資料供為鄭姓、黃姓報復使用，嚴重違背法定職責，敗壞警察形象，影響民眾對於公權力及公文書的信任，建議法院從重量刑。