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大甲民生地下道限高標誌牌昨完工 就被2輛貨車硬闖撞壞

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

大甲區民生地下道涵洞限高2.2公尺，常有貨車駕駛錯估車輛高度而硬闖地下道，車頂因而被卡在涵洞，大甲分局表示，去年民生地下道有8輛車卡在地下道通報案件，上個月也有1件，昨日下午兩側入口剛剛架好限高標誌牌，但卻接連發生兩起貨車車頭碰撞限高架標誌牌事故，警方到場依規定蒐證與處理，已通報道路養護單位前來查看限高架毀損情形，方便後續維修及賠償事宜。

甲安埔愛鄉青年協會理事長吳中源表示，民生地下道經常有車輛卡住造成嚴重交通情形，現勘發現地下道東側入口限高架高度達2.8公尺，西側入口限高架3公尺，而地下道涵洞限高僅2.2公尺，難怪會發生車輛進得去地下道，卻卡住出不去的窘境，另從地下道涵洞上方的水泥滿目瘡痍，可以看出卡塞問題已經困擾地方多年，只是昨天剛完成改善工程，卻又出現標誌牌被撞壞，所以限高架高度應再降低到2.2公尺以下。

大甲分局表示，昨日下午標誌牌完工後，傍晚跟夜間各有1部貨車在兩不同方向入口就撞上新設的標誌牌，剛完工的黃色鐵製標示牌，幾小時就撞凹，警方測量梁姓駕駛自小貨車車高2.5公尺，明顯超過限高2.2公尺。

梁姓駕駛自小貨車到案表示，每天都會經過民生地下道，昨天下午3時13分仍沿甲后路五段民生地下道由東往西方向直行，雖看到限高架多了一個限高標誌牌，但自認不會撞到，但行駛過去即聽到碰撞聲，下車才發現前車頭導流板已碰撞限高架標誌牌。

大甲區民生地下道標誌牌剛完工，黃色鐵製標示牌就遭2輛貨車在兩不同方向入口撞上，新設標誌牌已毀損。圖／大甲分局提供
大甲區民生地下道標誌牌剛完工，黃色鐵製標示牌就遭2輛貨車在兩不同方向入口撞上，新設標誌牌已毀損。圖／大甲分局提供
大甲區民生地下道標誌牌剛完工，黃色鐵製標示牌就遭2輛貨車在兩不同方向入口撞上，新設標誌牌已毀損。圖／大甲分局提供
大甲區民生地下道標誌牌剛完工，黃色鐵製標示牌就遭2輛貨車在兩不同方向入口撞上，新設標誌牌已毀損。圖／大甲分局提供

標誌 涵洞

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