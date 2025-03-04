逆轉！ 立委蔡易餘指翁重鈞家族賣軍糧賺11億 「有所本」更一審判免賠

民進黨立委蔡易餘2016年開記者會，質疑時任國民黨立委翁重鈞的家族企業「玉豐糧食公司」低價收購白米，再高價轉賣軍糧給國防部，20年來獲利11億元，另在政論節目公開批評。翁認為名譽受損求償200萬元，要求登報道歉，台北地方法院判蔡應賠償20萬元，案經纏訟，台灣高等法院更一審今改判免賠。

翁重鈞主張，玉豐僅承包軍糧白米「密封加工」，只賺取包裝工錢，再交給農糧署販售給國防部，公司並未「販售」軍糧，蔡嚴重損害他的名譽和社會評價，要求蔡賠償200萬元精神慰撫金，並登報、臉書道歉。

北院認為，依照公司登記資料，翁是玉豐公司董事，蔡的言論確實會讓大眾認為翁利用立委身分牟取暴利，足以造成名譽受損；就玉豐公司低買高賣一事，蔡也未經查證就發表言論，就擅自推測玉豐公司獲利11億，且玉豐公司和農糧署之間有契約，足以證明公司僅領取代工費用。

翁重鈞、蔡易餘皆上訴高院，高院前審2021年3月30日除維持蔡賠償20萬元外，蔡還須在報紙上刊登道歉啟事，但最高法院廢棄、發回更審。

高院更一審認為，蔡易餘提到玉豐公司購買白米包裝機、軍糧由翁重鈞家族在做等語，有玉豐公司經濟部公司及分公司基本資料查詢網頁、台南高分院判決為言論依據，玉豐公司自1996年2月起辦理軍糧白米密封包裝業務迄今，也與行政院農業委員會農糧署南區分署函文提供契約文件相符，可見蔡易餘言論「均有所憑」。

蔡易餘又稱將二氧化碳包裝改成真空包裝、是否保存較久、繳交軍糧改採政府採購公開招標等語，有提出衛生福利部2016年10月27日函為論述依據，農糧署辦理公糧的政府採購業務可受公評，善意評論是否有繼續採行二氧化碳包裝的限制性招標必要，更一審認為應受言論自由保障。