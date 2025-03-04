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強颱凱米重創高雄 圍籬只防中颱壓毀貨車建商要賠錢
強颱「凱米」去年7月襲台重創高雄，蔡姓男子的貨車遭工地圍籬砸毀，他不滿建商圍籬沒有裝好，提告向對方索賠27萬餘元，高雄地院審理後，發現圍籬僅保固「中颱」以下，建商卻沒提前加固，判他要賠償蔡男請求金額。
「凱米」颱風去年7月24日襲台，高雄受到重創，多處發生嚴重淹水，蔡男將貨車停在前鎮區某處建案工地旁，因碰到「凱米」強風，圍籬不敵強風豪雨崩塌，壓垮蔡男的貨車。
蔡男不滿建商沒做好圍籬加固，害他貨車送修花了27萬餘元，氣得對建商提告求償，建商挨告後則反駁，稱圍籬為防颱型圍籬，他們已善盡注意義務，不應該再要求他們賠償。
但法官檢視建商合約，發現圍籬僅保固中度颱風以下，但氣象局在7月24日發布的颱風警報，凱米颱風於該時已轉為強烈颱風，且颱風中心尚持續往台灣本島靠近，建商明知圍籬僅能防中颱，卻未即時加固，難認已盡相當注意義務。
法官審酌建商過失，認為建商應負賠償責任，計算貨車折舊、維修費後，合計判建商應賠償蔡男27萬餘元。可上訴。
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