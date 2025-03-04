郵局＋八大官股銀行警示帳戶高達54% 法務部：官方防詐意識不足

2022年至2024年的假投資詐騙警示帳戶涉及的金融機構，經165相關反詐騙平台數據分析，去年中華郵政位居第一，再加上八大官股銀行，占總數高54%，法務部主任秘書余麗貞直指，官方金融機構打詐、洗錢防制意識不足。

法務部主任秘書余麗貞指出，詐騙集團利用金融帳戶詐欺，再迅速多層轉移財物，使執法機關難以查扣不法所得，無法填補被害人損失。郵局及八大官股銀行等九大金融機構，原本應積極配合政府團隊打詐任務，竟任令警示帳戶年年攀升，2024年更分占前2名，郵局、八大官股銀行高達54%，顯示官方金融機構打詐、洗錢防制意識不足。

最高檢今年2月月刊中，依165 反詐騙平台相關金融帳戶數據，分析2024年詐騙警示帳戶總計12萬7039個，假投資型警示帳戶6萬5858個超過總數一半，前十大金融機構由「中華郵政」共10619個警示帳戶，位居第一。

數據顯示，2022年、2023年前十大警示帳戶，八大官股銀行占4家，2024年不減反增到5家，分別為第一商銀、合作金庫、華南銀行、彰化銀行、台灣銀行，其中第一銀行連續在2022年、2023年都第3名，2024年更前進到第2名，連台灣銀行都擠進前十大，數據顯示官股銀行每年都增加。

余麗貞指出，「郵局、八大官股銀行占54%」更是一種警訊，2024年其他三家官股銀行表現也不盡理想，包含兆豐銀行1999個，占3%，台灣中小企業銀行1728 個，占 2.6%，土地銀行1608個，占2.4%，2024年郵局、八大官股銀行警示帳戶3萬5566個，占54%，著實讓人吃驚。