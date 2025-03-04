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通訊公司欠稅1294萬不繳 前負責人隱匿資產裁定管收

聯合報／ 記者王聖藜／即時報導

中台通訊公司欠稅1294萬元，法務部行政執行署台北分署查出，公司前負責人蔡姓男子拒繳欠稅，但公司帳戶所提領的現金365萬元有30萬元入蔡的個人帳戶，執行官認為，蔡有隱匿資產行為，昨向台北地院聲請管收蔡獲准。

台北分署說，蔡姓男子2016年6月至2018年12月間因銷售電話儲值卡，將應稅銷售額申報零稅率銷售額，違反加值型及非加值型營業稅法相關規定，經財政部北區國稅局查獲並補徵稅額及裁處罰鍰，加計滯納金利息金額共1294萬6051元。

執行官調查，中台公司帳戶曾以提領現金方式流出約365萬元，其中，有約30萬元自公司帳戶轉入至蔡的帳戶，2024年10月第一次聲請管收蔡，經台北地院裁定駁回，不過，執行官向高院提抗告，獲高院發回北院重裁，台北地院昨開庭，裁定管收蔡。

圖為行政執行署。記者王聖藜／攝影
圖為行政執行署。記者王聖藜／攝影

利息 滯納金

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