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天道盟公主涉虐死苗栗翁 2名小弟幫忙拘禁下場出爐

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

有外號「天道盟公主」竺姓女子覬覦苗栗陳姓老翁名下土地，夥同張姓、江姓男子，聯手押走陳姓翁拘禁長達10日，竺還涉嫌虐死陳，被控傷害致死罪嫌仍在審理中；法院先就張、江犯妨害自由罪部分，各判1年6月、1年3月，可上訴。

檢警調查，竺女2023年底因有資金需求，得知陳姓老翁名下有多筆土地，想找他用其名下土地質押借貸，但程序要地主親自到場，陳本身中風虛弱、行動及照顧都不便，竺女又找張姓、江姓友人幫忙照顧、提供住宿地點，並承諾事成會給他們分紅。

檢警查出，竺女、張男2023年12月29日到苗栗將陳翁帶走，期間赴戶政事務所，又在台中大甲、沙鹿，及清水等海線鄉鎮旅館投宿，持續囚禁他至今年1月8日長達10天。

且陳翁2023年12月27日在旅館門前跌倒撞破頭送醫，隔天出院自行回苗栗，竺29日再和同夥跑到陳住處把他載到竹南地政事務所，更指示張男全程看管陳翁，又帶他赴湖口戶政事務所辦理土地所有權狀換發、印鑑證明補發及申請土地登記謄本。

竺女為控管陳翁行蹤，2024年1月8日入住江男提供的清水區住處，因竺不滿陳翁發出哮喘聲，她竟朝坐地上的陳踩踏胸部、腹部及頭，隔天凌晨發現陳失去意識送醫急救仍死亡，醫護驚覺陳翁肋骨斷了好幾根、左肺扁塌，及大量內出血死亡，警方循線追查才曝光，前後逮捕竺等3人。

台中地院審理時，張辯稱說，陳翁很喜歡竺女，說要將土地送給她，還說佛祖指派竺來是要跟他結婚，這段期間陳翁是自願跟他們同行；江則說，竺女跟他說要賣土地，自己只想賺價差，不知為何最後搞成這樣。

法院比對相關人證詞，認為陳翁若非行動遭控制，怎有可能平白無故要送土地給竺女，就算他同意以土地借貸，也是在喪失自由下為求脫身才配合，且竺女對陳翁撞破頭受傷表現冷漠，全然不似情侶或論及婚嫁之人，且對陳翁不耐煩、反感，陳顯是恐遭不測才配合。

法院審酌，張、江為貪圖利益，和竺女聯手拘禁陳翁，犯後否認、沒和死者家屬和解，依三人以上共同私行拘禁身體障礙之人罪，各判1年6月、1年3月。

竺女過去在桃園有「天道盟公主」外號，2024年涉嫌在台中虐死陳姓老翁，現由台中地院審理中。圖／報系資料照
竺女過去在桃園有「天道盟公主」外號，2024年涉嫌在台中虐死陳姓老翁，現由台中地院審理中。圖／報系資料照

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