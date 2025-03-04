昌泰水產年前大量訂購還開芭樂票 17業者受害損失2500萬

新北市昌泰水產冷凍食品公司年前向17家水產業者採購近2500萬貨品並開立支票，業者直到跳票後才知受騙，前往查看時發現該公司已人去樓空。板橋警獲報逮捕吳男等8人，依組織犯罪、加重詐欺、洗錢等罪嫌送辦，主嫌吳男及陳男被聲押禁見獲准。

據了解，成立於2022年的昌泰水產冷凍食品有限公司，於板橋區開設實體店面並同時透過網路直播拍賣營業。初期以小額交易向水產業者進貨，每筆訂單皆準時付款營造穩定信用。不料自2024年下半年開始，該公司以年關將近為由，向各大廠商大量採購高價干貝、鮑魚、魚翅等水產品，水產供應商因長期合作已有信任基礎，不疑有他大量出貨給昌泰水產公司。

水產業者農曆過年前收到昌泰的支票前往兌現時卻驚見跳票，多間受害業者趕往昌泰公司登記地址及倉儲查看，赫然發現該公司辦公室與冷凍庫均已清空，所有人員失聯，驚覺遭到詐騙立即報警。板橋警方獲報經統計共有17家業者受害，總受騙金額高達2492萬元。

警方調查發現，該公司成員為誤導警方偵辦，負責人陳男還在今年1月17日主動報案，聲稱自己遭高利貸脅迫大量採購水產品並將貨品交付不知名人士，意圖轉移偵辦焦點。該公司採購人員李男亦假扮受害者，謊稱公司因財務困難倒閉，自己同樣遭受波及，試圖以經營不善的假象掩飾詐欺行為。