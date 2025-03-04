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昌泰水產年前大量訂購還開芭樂票 17業者受害損失2500萬
新北市昌泰水產冷凍食品公司年前向17家水產業者採購近2500萬貨品並開立支票，業者直到跳票後才知受騙，前往查看時發現該公司已人去樓空。板橋警獲報逮捕吳男等8人，依組織犯罪、加重詐欺、洗錢等罪嫌送辦，主嫌吳男及陳男被聲押禁見獲准。
據了解，成立於2022年的昌泰水產冷凍食品有限公司，於板橋區開設實體店面並同時透過網路直播拍賣營業。初期以小額交易向水產業者進貨，每筆訂單皆準時付款營造穩定信用。不料自2024年下半年開始，該公司以年關將近為由，向各大廠商大量採購高價干貝、鮑魚、魚翅等水產品，水產供應商因長期合作已有信任基礎，不疑有他大量出貨給昌泰水產公司。
水產業者農曆過年前收到昌泰的支票前往兌現時卻驚見跳票，多間受害業者趕往昌泰公司登記地址及倉儲查看，赫然發現該公司辦公室與冷凍庫均已清空，所有人員失聯，驚覺遭到詐騙立即報警。板橋警方獲報經統計共有17家業者受害，總受騙金額高達2492萬元。
警方調查發現，該公司成員為誤導警方偵辦，負責人陳男還在今年1月17日主動報案，聲稱自己遭高利貸脅迫大量採購水產品並將貨品交付不知名人士，意圖轉移偵辦焦點。該公司採購人員李男亦假扮受害者，謊稱公司因財務困難倒閉，自己同樣遭受波及，試圖以經營不善的假象掩飾詐欺行為。
但警方追查發現昌泰騙取的貨物早已被運走低價拋售或透過線上直播銷售變現，主嫌60歲吳男及名義上負責人陳男等人還在桃園1間高級海鮮餐廳囂張慶功。警方日前兵分多路橫跨前往台北市、新北市、高雄市等10處展開拘提、搜索，順利拘提主嫌吳男等8人，詢後依組織犯罪、詐欺、加重詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送新北檢，檢察官複訊後向法院聲押禁見主嫌吳男及陳男獲准。
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