台馬2號海纜全斷疑涉案漁船遭移送 士檢分案偵辦

原已排修的台馬2號海纜於2月中再次發生芯線斷裂障礙，海巡署將疑似導致斷纜的本國籍漁船移送士林地檢署偵辦。士檢今天指出，已分案偵辦中，並已調取資料，盡速釐清案情。

數位發展部2月17日表示，2月16日再次接獲中華電信通報，原已排修的台馬2號海纜再次發生芯線斷裂障礙，並因故障斷點增加，進一步發展為全斷狀態；中華電信隨後通報海洋委員會海巡署，請求海巡署協助調查斷纜原因。

海洋委員會主委管碧玲2日25日於臉書（Facebook）發文指出，已移送1艘涉嫌導致台馬2號斷纜的本國籍漁船，此漁船在斷纜時段於斷纜海域拖網作業，能否確證為其所造成，仍待檢方偵辦。

士林地檢署今天表示，收案後已於昨天分案，並由民生專組檢察官積極偵辦中；檢察官已調取相關資料，後續將盡速釐清案情，查明有無相關犯行，確保國人通訊權益。