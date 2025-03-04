假投資詐騙警示帳戶 中華郵政2024年位居第一成詐團最愛

法務部主任秘書余麗貞日前分析2024年警示帳戶消長以探討風險意識，其中發現詐騙集團使用的金融機構名次有所改變，「中華郵政」警示帳戶在三年來增加增加4.8倍，去年計有1萬0619個假投資型警示帳戶，成為詐團最愛用使用的金融帳戶。

法務部主任秘書余麗貞在最高檢察署2月刊指出，內政部警政署165 打詐儀表板每日公布的數據，無論件數、詐欺金額，詐騙手法，均是「假投資詐騙」案件名列第一，並分析假投資類型警示帳戶3年來個數消長、金融機構防詐、洗錢防制的成效。

經分析，2022至2024年假投資型警示帳戶，逐年大幅增加，2024比2022年增加 31696 個，成長92.8%，隔年近乎翻倍成長，令人憂心；2024年警示帳戶總計12萬7039個，其中假投資型警示帳戶6萬5858個，超過總數一半。

余麗貞指出，詐團的最愛的警示帳戶，也就是前十大警示帳戶金融機構，「中華郵政」三年激增4.8 倍，2022年至2024年分別為1821個、 6008個、 10619個，3年間增加 8798 個、4.8 倍，2024年攀升至第1名。余麗貞直指，當打詐是全民運動時，郵局似是化外之地、完全不設防，令人擔憂成為洗錢防制破口。

另，反觀中國信託警示帳戶2022年10432個、2023年7852個、2024年6033個，共計減少 4399個，遽減 42.2%，2024年名次也降到第3名，也是前十大警示帳戶金融機構「唯一減少」。