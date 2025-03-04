快訊

金金併敵意併購新規則如何訂？金管會三大重點走向曝

NBA／獨行俠噩耗！厄文膝傷退場 堅持罰完球主場高呼MVP

遣返生變！劉喬安美國落網「崩潰失禁」 黑幫男友申請政治庇護

聽新聞
0:00 / 0:00

假投資詐騙警示帳戶 中華郵政2024年位居第一成詐團最愛

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

法務部主任秘書余麗貞日前分析2024年警示帳戶消長以探討風險意識，其中發現詐騙集團使用的金融機構名次有所改變，「中華郵政」警示帳戶在三年來增加增加4.8倍，去年計有1萬0619個假投資型警示帳戶，成為詐團最愛用使用的金融帳戶。

法務部主任秘書余麗貞在最高檢察署2月刊指出，內政部警政署165 打詐儀表板每日公布的數據，無論件數、詐欺金額，詐騙手法，均是「假投資詐騙」案件名列第一，並分析假投資類型警示帳戶3年來個數消長、金融機構防詐、洗錢防制的成效。

經分析，2022至2024年假投資型警示帳戶，逐年大幅增加，2024比2022年增加 31696 個，成長92.8%，隔年近乎翻倍成長，令人憂心；2024年警示帳戶總計12萬7039個，其中假投資型警示帳戶6萬5858個，超過總數一半。

余麗貞指出，詐團的最愛的警示帳戶，也就是前十大警示帳戶金融機構，「中華郵政」三年激增4.8 倍，2022年至2024年分別為1821個、 6008個、 10619個，3年間增加 8798 個、4.8 倍，2024年攀升至第1名。余麗貞直指，當打詐是全民運動時，郵局似是化外之地、完全不設防，令人擔憂成為洗錢防制破口。

另，反觀中國信託警示帳戶2022年10432個、2023年7852個、2024年6033個，共計減少 4399個，遽減 42.2%，2024年名次也降到第3名，也是前十大警示帳戶金融機構「唯一減少」。

2022年、2023年位居前十大警示帳戶金融機構的中國信託，強化金融帳戶防制作為，去年配合新北檢、北檢、高檢署合作「雷霆專案」，去識別化後以大數據資料分析，因「資料純化」而能深入識別異常交易行為、適時調整風險因子，提前管制可疑交易及關聯戶，展現與執法機關合作的洗錢防制效能。

為強化民眾防詐觀念，中華郵政與檢警合作，加強結合運用科技防詐，並持續於全台各地辦理金融知識講座宣導防詐觀念。聯合報系資料照
為強化民眾防詐觀念，中華郵政與檢警合作，加強結合運用科技防詐，並持續於全台各地辦理金融知識講座宣導防詐觀念。聯合報系資料照

打詐 洗錢 詐騙集團

延伸閱讀

影／兒請母匯38萬給友人 郵局一見警示帳戶及時報警勸阻

北檢偵辦第4波「斬金行動」 詐團溯源再羈押四大水房頭

積極防詐 金管會提2指標緊盯國銀警示帳戶

警示戶太多的銀行 最快今年5月將現形

相關新聞

逆轉！ 立委蔡易餘指翁重鈞家族賣軍糧賺11億 「有所本」更一審判免賠

民進黨立委蔡易餘2016年開記者會，質疑時任國民黨立委翁重鈞的家族企業「玉豐糧食公司」低價收購白米，再高價轉賣軍糧給國防...

包庇好友走私加熱菸、禁藥胎盤素 移民署退休分隊長貪汙起訴

已退休的移民署國境事務大隊松山機場國境事務隊分隊長田家龍，涉嫌包庇跑單幫的陳男從日本走私加熱菸至少115條，陳男又涉替醫...

竹市偵查小隊長查個資供人報復 檢察官：敗壞警察形象

新竹市警察局第一分局偵查隊陳姓小隊長因帳戶內有一百多萬不明來源資金出入，且被查出濫用警政系統私查個資洩密，供友人報復使用...

強颱凱米重創高雄 圍籬只防中颱壓毀貨車建商要賠錢

強颱「凱米」去年7月襲台重創高雄，蔡姓男子的貨車遭工地圍籬砸毀，他不滿建商圍籬沒有裝好，提告向對方索賠27萬餘元，高雄地...

郵局＋八大官股銀行警示帳戶高達54% 法務部：官方防詐意識不足

2022年至2024年的假投資詐騙警示帳戶涉及的金融機構，經165相關反詐騙平台數據分析，去年中華郵政位居第一，再加上八...

通訊公司欠稅1294萬不繳 前負責人隱匿資產裁定管收

中台通訊公司欠稅1294萬元，法務部行政執行署台北分署查出，公司前負責人蔡姓男子拒繳欠稅，但公司帳戶所提領的現金365萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。