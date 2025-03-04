大樓管委會趕惡鄰失敗 法官認為必須影響全體住戶才算

高雄市一處社區大樓因某住戶多次撕毀社區公告，甚至被認為刁難管理員、毆打住戶、欠管理費，遭到社區區權會投票通過「趕惡鄰」，但橋頭地院法官認為，惡鄰條款必須要情節重大嚴重影響全體住戶，若只是與特定住戶間糾紛，難認為無法維持居住共同關係，因此判社區管委會敗訴。

判決書指出，高雄市某社區大樓一對夫妻因多次撕毀社區張貼公告並張貼自製公告，還遭管委會認定刁難管理員，在社區內種花導致磁磚毀損、踹鐵櫃讓管理員心生恐懼，甚至毆打管委會主委、積欠管理費，而遭到社區住戶召開區權人會議，出席會議的66戶中就有57戶投票同意要強制遷離這對夫妻檔。

社區管委會代表告上法院希望法官強制遷離「惡鄰」，不過遭提告的夫妻檔也有話要說，他們向法官主張張貼自製公告是因有言論自由，且社區原本張貼的公告都是針對他們誣衊，他們也沒有刁難管理員，是管理員工時過長心臟病復發死亡。

夫妻檔也否認踹鐵櫃恐嚇管理員，而認為只是情緒發洩，他們也向法官解釋之所以會欠繳管理費，是因為管委會主委沒有把毀損的公設修復，因此他們以緩繳管理費作為抵制手段，但後續都已繳清。夫妻檔主張「憲法保障人民有居住自由，惡鄰條款非等同一般社區公益議題」。

法官指出，若住戶有違反法令或規約情節重大，社區確實能依據公寓大廈管理條例，由管委會要求該住戶改善，若3個月內仍未改善，管委會可以依區權會決議訴請法院強制遷離該住戶，但前提仍必須該住戶有嚴重違反對全體住戶的義務，導致無法維持居住共同關係，社區才能要求惡鄰遷離提升居住品質。