遭室友挑釁他插3刀要了命判8年...檢嫌判太輕 高院認無理駁上訴

男子楊文斌與王姓室友有嫌隙，2023年10月10日拿尖刀連刺王3下致命，新北地院國民法官庭考量楊平時性情溫和，是王先挑釁並推擠、攻擊楊，楊情緒失控，判他8年徒刑。檢察官上訴，台灣高等法院今駁回。

25歲的楊文斌是在大陸出生，父母離異後由父親帶回台灣扶養，但從小就被父親家暴；不過楊父在他讀高一時病死，楊必須自力更生、半工半讀下完成高職夜間部學業。

楊文彬原在KTV與火鍋店工作，他與王姓死者（52歲）都在新北市三重區成功路租屋，對門而居，平時生活早有嫌隙。前年國慶日晚間8點多，楊準備外出時，在巷口碰上王，兩人又起衝突。王因推擠、攻擊楊，楊從包包裡拿出三稜刺刀朝王的胸部、腹部各刺1刀，王想逃離，楊又朝王的上背部位置刺1刀，王的左肺及右側髂動脈、靜脈銳器傷，導致氣血胸、腹腔內大量出血而死亡。

楊因常在職場上受到主管霸凌、客人不友善的對待，加上自小家庭環境讓他缺乏安全感，才會在案發前數月購買三稜刺刀防身。國民法官庭審理時，友人、同事證稱楊個性溫和，與人相處和睦，合議庭認定他是一時失慮，且犯後主動自首，因此減刑、判8年徒刑。

一審判決後，檢察官認為量刑過輕而上訴。高院認為，一審國民法官法庭已斟酌刑法第57條各款所列事項，就被告犯罪動機、目的、犯罪時所受刺激、犯罪手段、生活狀況、品行、智識程度、與被害人的關係、犯罪所生危險或損害、犯後態度等一切情狀整體評量，科刑適當。