包庇好友走私加熱菸、禁藥胎盤素 移民署退休分隊長貪汙起訴

已退休的移民署國境事務大隊松山機場國境事務隊分隊長田家龍，涉嫌包庇跑單幫的陳男從日本走私加熱菸至少115條，陳男又涉替醫美診所吳姓院長走私禁藥胎盤素。台北地檢署今偵結，依貪汙圖利罪及藥事法等罪嫌起訴田男等3人。

起訴指出，廚師陳男與田男熟識甚久，2人為規避我國菸品進口管制查驗，涉嫌擅自輸入未經取得許可執照的加熱菸，並販售牟利，陳男出境前向田男確認田的輪值勤務、可協助私運加熱菸入境日期2019年8月29日至2023年2月20日間，在登機前從日本機場免稅店購買至少115條加熱菸，分別放在背袋、手提袋隨身上飛機，航班抵達松山機場後，陳男在國際線入境身分查驗區將加熱菸機給田男。

田男將加熱菸藏在值班公務台或查驗台，等到深夜11時許，松山事務隊同事均下班後，田男涉已分隊長身分進入管制區，帶著加熱菸放在國內線旅客大廳管制門外的松山事物隊補辦證辦公室並上鎖，待陳入境隔天中午到機場航廈外第17至19柱，交付加熱菸。

檢方統計，陳男免遭沒入加熱菸至少115條，並用每條1600元販售給徐姓菸商等人，共計18次，不法獲利總額達331萬2千元。

檢廉追查，北市大安區吳姓醫美診所院長得知陳男經常帶加熱菸入境，涉於2022年8月12日主動請陳男尋找萊乃康胎盤素注射劑，謀議陳男出境購買、夾藏入境交付換取報酬，供他從事醫療美容、販售等業務；陳男2022年10月24日至同年11月15日間，涉透過日本不知情朋友分批購買65盒萊乃康，陳男用國際包裹或夾藏托運行李箱，至少成功輸入49盒，收取44萬6千元。

吳姓院長在取得禁藥萊乃康及來源不詳的錦碧萊、久來仙胎盤素注射劑，涉犯販售禁藥給林、張等人。台北地檢署認定，田男、陳男涉犯貪汙公務員對非主管事物利用職權機會圖利罪，依法起訴。吳委託陳男代購禁藥部分涉藥事法輸入禁藥罪嫌；吳販售部分涉販賣禁藥罪，依法起訴。