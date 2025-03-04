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台中地政局長涉貪 傳檢方從臉書扒「高檔料理照」成鐵證？

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台中地政局長涉貪 傳檢方從臉書扒高檔料理照成鐵證？

聯合報／ 記者趙容萱曾健祐／台中即時報導

台中市地政局前局長吳存金遭檢舉不當使用首長特別費，涉貪汙罪，訊後100萬元交保，據傳吳把特別費當「薪水」與家人上高檔餐廳餐，她與家人多次高調PO臉書，成為檢調辦案「鐵證」。台中地檢對偵辦內容未證實。

檢方掌握吳存金長期將與家人到高檔餐廳餐敘的私人花費，以特別費埋單，外傳一家人常吃台中各知名高檔料理餐廳，家人上傳臉書分享，成為檢調事證。

據了解，檢調偵辦吳存金特別費案，事前就下載多張吳家人的臉書照片，比對吳的特別費核銷，才發現諸多不實，涉嫌貪汙等罪。檢調上月25日偵查行動，也傳喚吳存金的家人作證。台中地檢表示「不方便證實」

吳存金的臉友則指出，最近一次看到吳的兒子PO臉書，記錄母子到越南玩，餐廳都是當地的風味及特色餐，似乎看不到高檔料理。不過他的兒子拍影片說，吳存金一路都在接電話，並敘述他的母親接了地政局長後明顯蒼老，記憶中公事不斷。吳存金的臉書則幾乎只有公事與相關民間團體的活動。

台中地檢署接獲檢舉，指吳存金長期將特別費不當申報等，以不實單據、名目核銷，涉嫌貪汙、偽造文書罪。檢方上月25日前往吳存金辦公室、台中市多處高檔餐廳等8、9處地點搜索、調閱消費收據，約談吳存金與家人在內的10多名證人。

依特別費使用規定，吳存金每月有3萬9700元，只能作為公務用途、婚喪喜慶禮金相關支出，另對機關及所屬機關人員之獎賞、慰勞及餐敘等支出，另對業務有關人士招待、餽贈及慰問等支出。

台中市地政局前局長吳存金及家人臉書，傳檢方掌握高檔料理照片成偵辦事證。圖／取自臉書
台中市地政局前局長吳存金及家人臉書，傳檢方掌握高檔料理照片成偵辦事證。圖／取自臉書

家人 特別費 餐廳

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